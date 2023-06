Daniela Lima deixa a CNN Brasil e é anunciada pela Globonews

A jornalista e apresentadora Daniela Lima deixou a CNN Brasil, nesta quinta-feira (22). A informação foi confirmada pela emissora, através de comunicado. As informações são do Splash, do Uol.

"A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista. Contratada na concepção do projeto, Daniela Lima foi fundamental na implementação e consolidação da CNN no País", diz o texto.

Horas após o anúncio da CNN Brasil, a Globonews anunciou nas redes sociais a contratação de Daniela. Ela deve apresentar o Conexão Globonews, a partir de julho.

A jornalista de Brasília estava morando em São Paulo e estava na CNN desde a chegada ao Brasil, em março de 2020.

Na nota da CNN, Daniela Lima desejou sorte e longevidade ao canal. "Guardo profundo respeito e agradecimento por todo o aprendizado, oportunidade e liberdade de atuação que encontrei na casa, fundamentos que fizeram da emissora uma das maiores referências de jornalismo com qualidade do País".

Na noite desta quinta-feira, no Twitter, Daniela celebrou a nova oportunidade. "Inicio em breve, com frio na barriga e muita esperança, um novo passo na minha carreira. É com muito orgulho e responsabilidade que anuncio que estou me juntando a um super time, de uma casa que é uma das maiores referências no jornalismo", escreveu.

Trajetória de Daniela Lima

Daniela é natural de Brasília e já esteve em diversos veículos nacionais como Veja e Folha de S. Paulo, chegando a ser colunista deste último.

Em 2019, foi âncora do programa Roda Viva na TV Cultura. Saiu da emissora paulista para entrar para o elenco de apresentadores da CNN, em 2020, quando estreou no Brasil.