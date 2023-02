Carlinhos Maia nega que banco em que é sócio esteja aplicando golpe: 'não acreditem nisso'

O influenciador digital Carlinhos Maia utilizou as redes sociais, nessa quinta-feira (23), para tranquilizar os seguidores sobre um suposto golpe aplicado pelo Girabank, banco digital em que o humorista atua como sócio. A instituição está sendo acusada de roubar dinheiro da conta de correntistas.

Pronunciamento de Carlinhos Maia

Em uma série de stories, Carlinhos conversou com os clientes da empresa, pedindo que não acreditem nas denúncias.

“Não acreditem nisso, o Girabank não está roubando o dinheiro de ninguém [...] É um banco digital, e, como qualquer outro banco, tem seus problemas e suas falhas, sai do ar, mas, se estivesse roubando dinheiro de todo esse povo, já teria vindo à tona”.

De acordo com o influenciador, as acusações, feitas pela suposta equipe de marketing da instituição, foram uma tentativa de retaliação de um ex-funcionário contra um sócio do Girabank. O trabalhador desligado teria hackeado o perfil do banco em que as denúncias foram publicadas.

Finalizando o pronunciamento, Carlinhos compartilhou mensagens enviadas por seus seguidores, que afirmaram que o banco funciona normalmente, e nunca apresentou problemas.

Acusações contra banco

Através do perfil do Girabank no Instagram, uma suposta equipe de marketing do banco fez uma série de desabafos: “esta conta não está hackeada, somente a equipe de marketing do banco que cansou de ser enganada”. Conforme relatado nas publicações, muitas pessoas “alegam não conseguir mexer em seu dinheiro”.

Ainda nos stories, os supostos funcionários chegaram a sugerir que os seguidores visitem o perfil do criador de conteúdo Gus Lara. O influenciador, que também usou a rede social para comentar a polêmica, declarou que, em seu perfil, as pessoas “descobrirão toda a verdade”.

“Vou ajudar vocês a por a boca no trombone, somos a voz do povo!” escreveu Gus, que ainda compartilhou supostos relatos de clientes afetados.

As publicações feitas no perfil do Girabank não estão mais disponíveis para visualização, assim como as postadas por Gus. O influenciador, entretanto, publicou novos stories, contando ter recuperado sua conta, que teria sido restrita, e anunciando que atualizará os seguidores.