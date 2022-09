Cantora Rosana ameaça processar hater por críticas à aparência: 'fofoca idiota'

Rosana usou as redes sociais para rebater os ataques sobre a sua nova aparência aos 68 anos. Ela foi alvo de críticas após participar do Domingão com Huck. A cantora, no entanto, ameaçou processar a seguidora.

"Não vou ficar aguentando recalque de gentinha desocupada, que fica na internet ofendendo pessoas públicas! Hoje em dia fofoca idiota, mesmo que seja na internet, é crime. A internet não vai camuflar o fofoqueiro, não", iniciou.

A dona de O Amor e O Poder também afirmou que irá acionar a Justiça para responsabilizar a seguidora por cyberbullying, apesar do pedido de desculpas da autora do comentário.

"Cyberbullying dá processo e cadeia. Sou daquelas que manda logo um processo pra cima. Uma desinformada e desocupada me ofendeu no perfil dela e é tão burra que marcou. Fui pra cima dela! Me pediu desculpa. Eu não vou desculpar nada! Ponho logo na mão do meu advogado", disse.

Legenda: Rosana chamou seguidora que a atacou de "desinformada" e "desocupada" Foto: Reprodução

Visual

No Domingão, a cantora participou do quadro Lip Sync ao lado da atriz Deborah Secco, que interpretou o famoso hit da artista.

A musa da década de 1980 surgiu no dominical loira e com o rosto mais inchado, supostamente motivado por intervenções estéticas.

"Gente, a Rosana está muito diferente", disse um fã da artista, enquanto outro usuário do Twitter afirmou que a mulher está parecendo "de cera".