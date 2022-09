Ingrid Ohara pede desculpas após jogar fezes nas roupas de Vini Buttel: 'foi mal'

Após jogar fezes de cavalo nos pertences de Vini Buttel, a influenciadora digital Ingrid Ohara se desculpou pelo episódio na manhã desta quinta-feira (29) enquanto o peão distribuía as tarefas da semana.

"Eu queria pedir desculpa a todos, de verdade, foi mal", afirmou, sendo interrompida por Buttel, com quem teve um novo bate-boca na hora. "Você esqueceu de tirar a roupa e veio de calcinha", alfinetou ele.

Ingrid, no entanto, disse que não responderia a provocação do colega de confinamento e continuou com o pedido de desculpas. Elas citou nomes de participantes que tiveram objetos atingidos pelas fezes, como Iran Malfitano, Pelé Milflows, Lucas Santos e "todas as outras pessoas que de alguma forma eu acabei machucando".

.@euingridohara interrompe @vinibuttel durante a distribuição das tarefas e pede desculpa para os demais peões por ter agido impulsivamente na madrugada desta quinta (29) 👀💥



'Fui impulsiva'

"Fui explosiva, não pensei no que eu estava fazendo. Explosiva não, fui impulsiva. Desculpa, é isso", declarou.

Sem ter sido citado no pedido de desculpas, o modelo questionou: "Porque nas minhas coisas? nunca fiz nada a você, nunca bati boca contigo, nunca falei torto", ponderou.

"Não vai se desculpar comigo? Já viu sua caixa de maquiagem? Então se continuar sem se desculpar, aí que não vai ver mesmo", ameaçou, se referindo ao fato de que jogou o objeto no lixo após a confusão.