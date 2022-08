Cachorro interrompe preparação de repórter da Globo antes de entrada ao vivo

O repórter da TV Globo, Eduardo Paganella, foi interrompido por um cachorro antes de entrada ao vivo. O jornalista trabalha na RBS, afiliada da emissora no Rio Grande do Sul, e compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais. As informações são do Uol.

Em vídeo, é possível ver o instante em que Eduardo confere o microfone e logo é abordado pelo animal, que começa a brincar com ele, pulando em suas pernas. O repórter chega a rir da situação e tenta afastar o cachorro, que volta a se aproximar dele.

"Tudo preparado para entrar no ar até que a 'au-audiência' apareceu. Fiz um amigo, mas acho que ele confundiu o microfone com um osso", escreveu nas redes sociais.

As imagens tiveram mais de 7,4 mil visualizações no Instagram. Um dos seguidores brincou que "quase tivemos um 'Bom Dia é o Bicho' ao vivo", enquanto outro afirmou: "eu já levaria para casa".