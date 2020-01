Waldonys sofre "golpe do WhatsApp" que clona número de celular

O cantor Waldonys foi alvo do “golpe do WhatsApp” nesta quinta-feira (2). O crime tem por finalidade clonar o número da vítima para pedir dinheiro emprestado de amigos e familiares. Em entrevista ao jornalista Tom Barros, na Rádio Verdes Mares, Waldonys contou que os criminosos ligaram para a casa do sanfoneiro, se passando pela assessoria de Tom Cavalcante, com o objetivo de convidar ele para uma festa do humorista.

Para aceitar os “convites”, era preciso informar um número que seria enviado por mensagem de texto. Após confirmar o código, o aplicativo do sanfoneiro ficou indisponível. Waldonys disse que deve abrir um Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira. Ele ligou para Tom Cavalcante e informou sobre o crime e também para outros amigos, como a cantora Marisa Monte, para alertar sobre o golpe.

“Ligaram dizendo que Tom Cavalcante iria fazer um evento no Copacabana Palace, no dia 22 de fevereiro, e quer iriam mandar um convite. Eu peguei e retornei a ligação. ‘Opa, amigo. Tudo bem? Ligaram pra mim e estou retornando’. A pessoa atendeu e respondeu: ‘Aqui é o assessor do Tom Cavalcante. Ele quer fazer uma festa e quer te mandar dois convites, para você e um acompanhante’. Acima de qualquer suspeita. Ele me pediu o email, mas antes de terminar disse: ‘estou te mandando um SMS e vai aparecer rum código de seis números. Você confirma pra mim”, explicou o sanfoneiro.

Antes de confirmar os dados, Waldonys disse que ficou desconfiado do contato. No mês de dezembro, em um show em Fortaleza, o cantor foi avisado pela cantora Lucy Alves, que também teve o número do WhatsApp clonado, sobre o golpe.