No Dia Internacional dos Museus, conheça programação de equipamentos cearenses que celebram a data

Instituído em 1977, o Dia Internacional dos Museus é celebrado nesta segunda-feira (18). A data foi criada pelo Conselho Internacional de Museus como forma de incentivar a visita a esses equipamentos culturais e conscientizar as pessoas sobre a importância deles no desenvolvimento da sociedade.

Em meio ao contexto de pandemia do novo coronavírus, quando visitas presenciais estão suspensas, a comemoração se dará apenas pela internet. No Ceará, é possível conferir a programação e até o acervo de alguns museus, que se reinventaram para continuar atuantes e disponíveis ao público.

Um exemplo é o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF). Nesta segunda-feira (18), o equipamento realiza a live “Museu para a Igualdade: diversidade e inclusão”, integrando a programação da 18ª Semana Nacional de Museus. A atividade será transmitida a partir de 16h, via Instagram e YouTube.

No bate-papo, os convidados apresentarão o projeto "Na ponta dos dedos", parte do Programa de Acessibilidade do MFF. Por meio dele, é estimulada a autonomia fotográfica de deficientes visuais e pessoas de baixão visão, de forma que possam produzir os próprios registros.

Com mediação de Larissa Sales, educadora do Museu, a conversa traz Roberto Vieira, coordenador do Projeto Fotografia tátil da Universidade Federal do Ceará- UFC, Liliane Rodrigues, graduanda de Ciências Sociais e educadora do Museu, e Wesllay Maria, aluna do projeto.

Museu da Fotografia Fortaleza realiza live para celebrar o Dia Internacional dos Museus

Variedade

Outro caso é o do Espaço Cultural Unifor, que lançou várias atividades de promoção ao acervo museológico sob sua posse desde o começo da pandemia. Como forma de festejar o Dia Internacional dos Museus, a instituição lançou um concurso criativo que inicia hoje (18) e vai até 5 de junho.

O desafio, intitulado “Recriando Obras de Arte”, premiará um aluno da Universidade de Fortaleza, regularmente matriculado em qualquer curso de graduação ou pós-graduação, com um smartphone iPhone 11 de 64GB.

Acontecerá assim: nos próximos dias, a instituição vai publicar, no perfil oficial no Instagram, algumas imagens de obras de arte da coleção Fundação Edson Queiroz, identificadas com a frase “Recriando Obras de Arte”.

Os interessados devem, então, escolher uma (ou mais) obras para recriar. Basta fazer uma foto, publicá-la no feed do perfil pessoal do Instagram (que deve estar em modo público) e usar as hashtags #RecriandoObrasdeArte e #Unifor. A foto eleita como mais criativa será anunciada nas redes sociais em 9 de junho.

Obras da exposição Unifor Plástica podem ser conferidas em tour virtual Foto: Ares Soares

Além dessa ação, os corredores do Espaço Cultural Unifor, reconhecido como Patrimônio Turístico de Fortaleza, podem ser visitados por meio de ferramenta digital da plataforma Google, onde os visitantes poderão encontrar obras de nomes como Tarsila do Amaral, Sérvulo Esmeraldo, Leonilson, Cândido Portinari, Lygia Clark, entre vários outros.

Uma coleção de imagens em 360º permite que as pessoas “passeiem” online pelas dependências do local, incluindo todos os andares e imagens de mostras realizadas anteriormente, como a “Antonio Bandeira - Um Abstracionista Amigo da Vida” e a XIX Unifor Plástica.

Outra iniciativa que abraça a proposta é a “Tarde com Arte", atividade realizada pelo Grupo Mirante de Teatro Unifor. Ela consiste em contação de histórias com o objetivo de introduzir o público infantil à vida e obra de alguns artistas expostos no Espaço.

Com a pandemia, as apresentações do projeto, que ocorriam periodicamente, foram adaptadas para o formato podcast e disponibilizadas de forma gratuita nas principais plataformas digitais.

Variedade

Também na Capital, os museus do Dragão do Mar participam da semana de celebração promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

A proposta é que haja debates e lançamento de conteúdos virtuais no canal do Youtube da instituição dos dias 18 a 24 de maio, englobando publicação das atividades nas redes sociais do Museu da Cultura Cearense e do Museu de Arte Contemporânea.

Entre as lives que serão realizadas, contemplando o tema “Museu para a Igualdade: diversidade e inclusão”, estão "Projeto Ação Educativa Museu vai ao CAPS", "Vídeo Glossário Arte em Libras do MAC Dragão", "Gêneros Transversos em Museus" e "Entre o Público e os Museus: a atividade do educador". Elas acontecem no turno da tarde, em diferentes horários.

Nas redes sociais do Museu de Arte da UFC, é possível conferir registros feito este, de Roberto Vieira, na exposição virtual "Arte em tempos de Covid-19" Foto: Roberto Vieira/Reprodução Instagram

Sob outro aspecto, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc-UFC) realiza a exposição virtual "Arte em Tempos de COVID-19", a primeira nessa modalidade em sua história, contemplando artistas cearenses ou residentes no Ceará.

As obras podem ser conferidas nas redes sociais – Facebook e Instagram – do Mauc. Além disso, o projeto prevê a disponibilização do conteúdo no site e no Flickr do museu, além de organização de um catálogo virtual e a elaboração de um vídeo institucional para o canal do YouTube.

Opções no interior

Museus do interior do Estado também estão se adaptando para estes tempos de pandemia. A Fundação Memorial Padre Cícero, localizada no Centro de Juazeiro do Norte, realiza visita virtual gratuita ao museu às terças-feiras, via Instagram.

A ação faz parte da programação do projeto +CulturaemCasa, realizado pela Secretaria da Cultura do município. Mediada pela presidente da instituição, Cristina Holanda, a atividade conta com quatro episódios sobre a história da importante figura do Cariri cearense.

A ideia nasceu como forma de apresentar a mais recente exposição de longa duração do Museu, inaugurada em setembro do ano passado. Caso a quarentena se prolongue, a proposta é também mostrar o acervo da biblioteca e outros espaços da Fundação.

Por sua vez, a Casa de Saberes Cego Aderaldo, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Ceará, localizado em Quixadá, lançou, na última quarta-feira (13), a exposição virtual "Paisagens da Alma: olhares do meu Sertão", fruto de convocatória realizada entre os dias 29 de abril e 07 de maio de 2020.

A iniciativa tem como objetivo demonstrar o sentimento de sertanidade e suas expressões, a partir do olhar de diversos artistas do campo da fotografia que possuem trabalhos relacionados à temática. O material, com mais de vinte registros, está sendo divulgado nas redes sociais do equipamento.



Serviço

Museu da Fotografia Fortaleza

Live “Museu para a Igualdade: diversidade e inclusão”. Nesta segunda-feira (18), a partir de 16h, via Instagram e YouTube

Espaço Cultural Unifor

Desafio criativo "Recriando Obras de Arte". De 18 a 5 de junho no perfil oficial da Universidade de Fortaleza no Instagram. Visita online ao acervo por meio de plataforma do Google. Podcasts do projeto "Tarde com Arte" disponíveis nas plataformas digitais

Dragão do Mar

Debates e lançamento de conteúdos virtuais no canal do Youtube da instituição dos dias 18 a 24 de maio. Publicações também nas redes sociais do Museu da Cultura Cearense e do Museu de Arte Contemporânea

MAUC-UFC

Exposição virtual "Arte em Tempos de COVID-19", com obras disponíveis para visualização no Instagram e Facebook

Fundação Memorial Padre Cícero

Obras disponíveis no perfil Cultura Juazeiro, no Instagram

Casa de Saberes Cego Aderaldo

Exposição virtual "Paisagens da Alma: olhares do meu Sertão". Obras disponíveis nas redes sociais do equipamento, Instagram e Facebook