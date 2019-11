Fortaleza terá 12 minutos de queima de fogos no Réveillon 2020  

Um dos espetáculos mais aguardados do ano se aproxima. A tradicional queima de fogos da capital cearense terá 12 minutos de sincronia entre luzes e músicas. Conforme documento de licitação, publicado no Portal de Compras do Município, o serviço de elaboração de projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical no Aterro da Praia de Iracema custará R$1,2 milhão.

“Cumpre destacar que desde o ano de 2005, a festa de Réveillon da cidade de Fortaleza vem sendo organizada pela Prefeitura Municipal. Para dar suporte a uma festa tão significativa, e com o intuito de atrair o maior público possível, o Município de Fortaleza contratará artistas renomados e reconhecidos nacionalmente, para se apresentarem durante a festa de Réveillon, e ainda, apresentar espetáculo pirotécnico om o intuito de agregar mais pessoas e movimentar a cidade turística”, afirma o Município no documento de licitação.

Ao todo, nove músicas estão programadas para tocar durante a virada do ano. “Rainbow” de Beethoven; “Summer (Remix)” – Calvin Harris; 2002 Fifa World Cup Official Anthem; “Final Countdown” – Europe; “Maria Callas” – Carmen Prelude; “Waiting for Love” – Avicii; “Reflections Of Earth” – Illuminations; “Lovers On The Sun” – David Guetta e “Voices” - Vangelis.

Todos os produtos inerentes ao espetáculo piromusical, incluindo os acessórios, para o Réveillon Fortaleza 2020 do Aterro devem estar em Fortaleza até o dia 26 de dezembro de 2019.



Atrações

O cantor Felipão estará no Réveillon 2020 no Aterro da Praia de Iracema. Em entrevista à coluna Puxa o Fole do Diário do Nordeste, o forrozeiro revelou que participará pela primeira vez do evento da capital cearense. Em julho deste ano, ele foi atração do São João do Ceará também promovido pela Prefeitura de Fortaleza.



A dupla Simone e Simaria também estará entre as atrações do Réveillon 2020 de Fortaleza. A informação foi confirmada pela assessoria das cantoras.

A Prefeitura de Fortaleza ainda não realizou coletiva de imprensa sobre a divulgação da programação do evento.