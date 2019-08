Com voz e violão, cantor Marcos Lessa faz homenagem a Luiz Gonzaga

Cantor e compositor cearense, Marcos Lessa escolheu a simbólica “Hora do Adeus” (Luiz Queiroga e Onildo Almeida) para homenagear Luiz Gonzaga, na data que marca as três décadas de saudade do Rei do Baião. Sobre o pernambucano, Marcos considera que são “30 anos de muita saudade desse cara que virou não só um ícone da música brasileira, mas também um símbolo do sertão (….) O seu legado, seu reinado, nunca se termina, se acaba, porque o Rei do Baião está pra sempre marcado para a história do Brasil e do Planeta Terra”.

Revelado pelo The Voice Brasil 2013, Marcos Lessa tem 28 anos nasceu em uma família musical. Aos 10, pediu o pai um teclado e deu início ao estudo da teoria musical com a professora clássica Bari. Reside em Fortaleza e trabalha com um time dos maiores instrumentistas do Ceará, realizando apresentações dentro e fora do Estado. No dia 11 de agosto de 2019, promoverá show de lançamento do disco "Deslizando na Canção", em parceria com o Roberto Menescal, no Cineteatro Sao Luiz (Fortaleza), com composições de Menescal, Abel Silva, Fausto Nilo, Cazuza, João Donato, além de uma inédita do Evaldo Gouveia.

Ouça a homenagem de Marcos Lessa: