Ceará é homenageado por escolas de samba na Sapucaí

O Estado do Ceará é uma das principais atrações em três desfiles consecutivos na 1ª noite do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (5).

União da Ilha do Governador, Paraíso do Tuiuti e Estação Primeira de Mangueira elegeram personagens e histórias do Estado nordestino para apresentar no sambódromo carioca.

Alguns dos principais destaques nos enredos dessas agremiações são os escritores Rachel de Queiroz e José de Alencar, o personagem Bode Ioiô, o líder jangadeiro da abolição Dragão do Mar e os índios Cariri.

União da Ilha do Governador

A primeira escola da noite a homenagear o Ceará é a Escola de Samba União da Ilha do Governador, quarta a desfilar na avenida.

Cearense Leonel Hortêncio, que mora no Rio de Janeiro há 35 anos, vai desfilar pela primeira vez em uma escola de samba, na companhia do filho. Foto: Roberta Souza

O cearense Leonel Hortêncio Dias, 52, natural de Crateús, vai desfilar pela primeira vez em uma escola de samba, momento que será compartilhado com o filho. Irmão da proprietária de uma rede de restaurante considerato o reduto da culinária cearense no Rio de Janeiro, Leonel vai levar para a Ala 4 da União da Ilha, intitulada Sabores do Sertão, a experiência do ofício que desenvolve há 35 anos, trazendo a culinária do sertão para o estado carioca. "A gente tem que preservar nossa cultura do Ceará e a União da Ilha está fazendo um belo trabalho, uma homenagem muito bonita a nosso estado", afirma.