Ecoturismo na Serra da Ibiapaba reserva experiências de conexão consigo e com a natureza

Conhecido por sua exuberância litorânea, o Ceará tem outras belezas além das areias e do mar que podem ser apreciadas por quem pretende ter um encontro com a natureza. Em um clima com temperatura por volta de 20 graus, serração e muito, muito verde, a chapada da Ibiapaba se mostra uma opção repleta de atrativos que surpreendem quem acredita que "no Ceará não tem dessas coisas".

> Turismo em Ibiapaba promove a curiosa experiência de visitar uma plantação de rosas

Subir a serra não é exatamente algo inédito por aqui, mas o atrativo da chapada vai além do friozinho. Neste momento em que as atenções do mundo estão (ou deveriam estar) voltadas para temas como a sustentabilidade e a consciência ambiental, cidades como Viçosa, Ubajara e Tianguá se mostram atentas e oferecem um turismo de apreciação e aprendizado sobre os elementos naturais daquela região.

A casa do Engenho Nogueira foi restaurada e conta histórias curiosas da família e da cidade Foto: Gabi Dourado

A Rota dos Mirantes, desenvolvida pelo Sebrae Ceará, envolve oito pontos distribuídos por cidades e aguça sentidos diferentes. Algumas pegam pelo paladar de sabores inusitados, outras pela visão de paisagens fenomenais, enquanto outros locais ainda conquistam pela memória afetiva. O Engenho Nogueira, por exemplo, encontrou no resgate da história de uma casa e da própria família o mote para tornar-se um passeio turístico da rota.

Se você, assim como eu, cresceu sentindo o sabor da comida fresca feita na hora, colhida do pé e com o carinho de quem cozinha, talvez também se emocione na visita ao Engenho. Sim, porque lá é um local de produção da cachaça artesanal que leva o nome da família, mas, aos domingos, recebe visitantes para sentir o tempero da dona Luzia.

A galinha caipira criada no quintal é cozida na panela de barro posta no fogão a lenha junto com o arroz e o feijão, também colhidos por lá, junto com o pirão e, claro, a farofa. Isto tudo me levou para uma viagem à casa dos meus avós no interior do Estado.

O almoço no Engenho é feito na panela de barro e fogão a lenha Foto: Gabi Dourado

Além da cozinha, o Engenho Nogueira conta a trajetória da família e resgata memórias que fazem parte da história cearense a partir de louças, marcas na parede, peças de roupas e mobiliário que conseguem resgatar em quem visita a compreensão de valorizar o que é simples, natural e orgânico.

Sabores orgânicos

O orgânico, dessa vez, remetido principalmente aos alimentos, também é o ponto alto do restaurante Silvestre, em Ubajara. Os sabores degustados em um local pequeno e charmoso são preparados a partir do princípio da gastronomia sustentável.

A matéria-prima é comprada diretamente do agricultor orgânico, que tem todo o cuidado com o descarte dos resíduos e respeita a época de cada ingrediente. O forno e o fogão são ecológicos, o uso de plástico é evitado ao máximo e é feito o reaproveitamento de água da chuva para manter as plantas. E, além de tudo, a comida é uma delícia!

A Maracuchaça, da pousada Gruta, tem receita patenteada Foto: Gabi Dourado

E já que o assunto é sobre aguçar o paladar, a Rota dos Mirantes inclui ainda uma bebida de sabor marcante e com receita própria: a Maracuchaça. A mistura de mamão, murici, goiaba e cachaça e servida dentro de um maracujá orgânico no restaurante Bragatelli, que integra a pousada Gruta, em Ubajara. Criada e patenteada pela família Gomes, proprietária do espaço, a bebida é grande atração.

Aventura e descanso

A pousada, aliás, fica à 50m do Parque Nacional de Ubajara. Criado em 1959, o local tem 563 hectares de muitos atrativos para os amantes do ecoturismo. As trilhas são as principais atrações, que terminam, em sua maioria, com um belo banho de cachoeira. Na entrada, já é possível contemplar o Mirante do Pendurado e se emocionar com a imensidão verde.

Para quem gosta de aventura, o Ipê Park, em São Benedito, oferece restaurante, tirolesa, parque infantil, arvorismo e mirante. Uma experiência divertida para quem se arriscar nas atividades como eu, que subi nas árvores para passear entre elas por obstáculos criados pelos proprietários.

Posso afirmar que o receio vivido lá no alto é recompensado pela sensação gostosa de troca com a natureza. Imagina então, a alegria de crianças que por ali vão se aventurar.

O Mirante do Pendurado está localizado na entrada do Parque Nacional de Ubajara e oferece ecoturismo de aventura com trilhas e banhos de cachoeira Foto: Gabi Dourado

E até na hora de descansar, Ibiapaba reserva peculiaridades que encanta. O Sítio do Bosco, em Tianguá, é uma dessas acomodações que, por si só já é uma atração. Inclusive, é possível ir para a região e ficar somente por lá, pois as opções de lazer são diversas e incluem desde banho em piscina natural a voo de ultraleve.

O proprietário João Bosco encontrou, em um cantinho inóspito e afastado, um potencial. Recuperou a vegetação e plantou mais de mil mudas de árvores nativas e frutíferas. Com tantas possibilidades voltadas à valorização da natureza, a Serra da Ibiapaba se mostra como um ótimo destino para quem está interessado em se conectar consigo e com o mundo.

> Como chegar

ENGENHO NOGUEIRA

Localizado próximo a Viçosa

Endereço: Lagoa do Barro dos Nogueiras, Lambedouro, Oiticica

Visitação: Quinta a domingo, 8h às 17h

Para almoço, precisa ligar com antecedência, exceto aos domingos

Ingresso: R$5,00. Crianças de até 12 anos e idosos não pagam

Informações: (88) 9 9697.3991 /@engenhonogueira

SILVESTRE ORGÂNICOS

Localizado em Ubajara

Endereço: Rua Valdemar Aristides dos Santos, 4 - Grijalva Ferreira (sentido Parque Nacional)

Funcionamento: Quarta e quinta-feira, das 9h às 18h; sexta e sábado, 9h à 00h; e domingo, das 11h30 às 14h e 18h às 23h

Informações: (85) 9 9824.8589 / @silvestreorganicos / www.silvestreorganicos.com.br

IPÊ PARK

Localizado em São Benedito

Endereço: Sítio Piraguara S/N

Funcionamento: Sábado e domingo, das 9h às 17h.

Ingresso: R$ 5,00 ou R$ 30,00 (combo completo com arvorismo, tirolesa e trilha.

Informações: Tel: (85) 9 9925 2894 / reservas@ipepark.Com.Br @ipepark / www.ipepark.com.br

RESTAURANTE BRAGATELLI

Localizado em Ubajara

Endereço: Av. César Cals de Oliveira Filho (ao lado do Parque Nacional de Ubajara)

Funcionamento: Quinta a sexta, a partir das 18h30; sábado e domingo, a partir das 18h; de sexta a domingo também abre para almoço.

Informações: (88) 99967-1712

SÍTIO DO BOSCO

Localizado em Tianguá

Endereço: Acarape, Tianguá - partindo de Tianguá, o percurso mais prático é pela BR 222, até a entrada da Vila Acarape e depois seguir até o Sítio do Bosco Park.

Informações: (88) 9 9444-8967 / Site: www.sitiodobosco.com.br / @sitiodobosco