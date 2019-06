Turismo em Ibiapaba promove a curiosa experiência de visitar uma plantação de rosas

O ecoturismo de experiência na Serra da Ibiapaba pode ir além de trilhas e cachoeiras. Com a criação da Rota dos Mirantes, outros espaços foram transformados em pontos turísticos e oferecem vivências curiosas. Por exemplo, já imaginou conhecer um gigantesco plantio de rosas no Ceará? Pois lá é possível!

Produzindo flores desde 2004, a Swart Rosas oferece um passeio turístico para o visitante vivenciar todo processo de produção: área de teste, manejo de rosas de corte e ações sustentáveis também são inseridos no passeio, como captação de águas, controle biológico e reúso de material.

> Ecoturismo na Serra da Ibiapaba reserva experiências de conexão consigo e a natureza

Em um carrinho, o visitante segue com um guia que explica como funciona todo o processo. Entre as curiosidades, está o descarte de rosas que não passam pelo controle de qualidade e são reaproveitadas na loja do local em produtos à base das pétalas, no eixo da aromaterapia e essências.

Os botões de rosas abertos ficam em área dedicada a fotos dos visitantes Foto: Gabi Dourado

Baseado ainda na proposta sustentável, visitamos a área de controle biológico em que a ideia é diminuir o uso de agrotóxico no plantio. O guia informa que os produtos químicos ainda não foram totalmente retirados do processo, mas a criação do "ácaro predador" se mostra um caminho. Na visita, pudemos ver de perto como uns pontinhos vermelhos dentro de copos brancos podem ser agentes tão poderosos.

Aromaterapia

Para manter uma padronização das flores, elas crescem envoltas em uma redinha. Porém, para propiciar boas fotos "instagramáveis" aos visitantes, os proprietários Theodoro Jacob Swart e Lucivanda Fernandes criaram um espaço em que as rosas vermelhas ficam abertas.

E, para além dos cliques e do aprendizado, a experiência se completa com uma aromaterapia com produtos à base de rosas. Os sais de banho, escalda-pés e sabonetes são ideais para relaxar o corpo e a mente depois de um dia corrido.

Já o difusor de aromas e água de lençóis promovem a sensação de bem-estar em casa. Ou seja, não é preciso ir a Holambra para estar rodeado de flores e rosas. Ibiapaba é aqui!

Serviço

Swart Rosas - Zona Rural de Ubajara

Fazenda São Expedito, Sítio Cachoeira do Boi Morto - Zona Rural de Ubajara

Visitas guiadas: Segunda a domingo, das 8h30 às 15h

Ingressos: Adultos - R$ 25/ Idosos - R$ 12,50

*Na aquisição de dois ingressos, ganhe uma oficina de buquê ou escalda-pés

Contato: (88)99256-8486/ (88) 99239-2884/ swartrosasubajara@gmail.com/ Site: www.swartrosasubajara.com.br/ Instagram: @swartrosas