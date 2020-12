Pacientes do Hospital de Saúde Mental de Messejana realizam pinturas com temática natalina

Com a aproximação das festividades de fim de ano, uma oficina de arteterapia virou espaço para comunhão natalina entre os internos do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), em Messejana. A terapêutica artística, que acontece com frequência na unidade, há 15 dias, adotou o Natal como tema central. Entre os produtos desenvolvidos estão pinturas e desenhos, expostos no corredor principal da unidade.

As atividades artísticas acontecem três vezes por semana, em grupos com até 10 internos, acompanhados por terapeutas ocupacionais. Coordenadora do Serviço de Terapia Ocupacional do HSM, a terapeuta Marcionília Andrade aposta na arte como canalizador de sentimentos. “Sentem o espírito natalino durante a arteterapia. Eles colocam no papel o que realmente estão sentindo no momento. É no desenho, na escrita, que eles demonstram todo esse sentimento”, conta.

No período natalino, o escape é mais necessário, principalmente para aqueles que estão há mais tempo sendo acompanhados na unidade. “Eles adoram vir para cá principalmente no período de Natal. Choram, remetem a questão de estar distante da família, da saudade. É muito emotivo, até para mim como terapeuta”, confessa Marcionília. A terapia específica começou há 15 dias e acontece em turmas diferentes, revezando entre os internos das alas masculinas e dos espaços femininos.

Após permissão dos artistas, alguns resultados da oficina são expostos em espaços do HSM, à vista de familiares e funcionários. “Eles se sentem notados. Falam ‘olha, o que foi que eu fiz’. Se reconhecem, gostam de ser vistos. A família quando vem visitar também gosta e fica muito feliz de ver a exposição”, comemora Marcionília.

Cuidado

Para a psicóloga Clarisse Missiê, que, apesar de não participar das oficinas natalinas, acompanha os internos do HSM, a arteterapia traz respiro ao tratamento.

“É um momento que afloram as emoções, desejo de estar junto da família. Nós inserimos a arteterapia por ser uma forma de projeção para que eles externalizem essas emoções para nós”, explica.

A técnica é adotada faz tempo nas unidades e possibilita entender como os atendidos percebem as festividades. “Nós podemos perceber tanto o sofrimento quanto momentos de alegria. O que vem do inconsciente vai livre para o papel. Através dessa arte, ele consegue ver aquilo que nem ele sabe, aquilo que ele não entende. Analisamos os traços, as formas, as cores”, reforça. Os familiares também são parte da dinâmica porque “é uma forma de estar perto”, conta.

“Eles recebem alguns e recebem muito bem. Vez por outra, nós vemos uma certa desvalorização desse tipo de expressão mas ela é muito importante para o paciente”, complementa a psicóloga.