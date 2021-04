Instituto Myra Eliane distribui cestas básicas para alunos em ação social de Páscoa

Cerca de 490 famílias de alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso, equipamento do Instituto Myra Eliane, foram beneficiadas com cestas básicas, em ação social de Páscoa realizada nesta quarta (31) e quinta - feira (1º) pelo Instituto.

Idealizada pelo presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, a iniciativa acontece com o propósito de minimizar os impactos da pandemia entre as famílias dos alunos matriculados no Infantil II, III, IV e V.

Inaugurado em março de 2019, em Caucaia, o CEI Olga e Parsifal Barroso atende a crianças entre 2 a 6 anos, matriculadas na Educação Infantil. Elas têm acesso à educação com formação e vivência baseada no projeto Valores Humanos na Educação, que preza pelo amor, paz, verdade, retidão e a não-violência.

O projeto é uma iniciativa do Instituto Myra Eliane, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil.