Curso de psicologia da UECE oferece plantão de atendimento online e gratuito

A partir da próxima segunda-feira (31), o curso de psicologia da Universidade Estadual do Ceará promove um plantão de escuta psicológica de forma online e gratuita. Qualquer pessoa pode participar, basta entrar em contato com a organização via WhatsApp (85 99753.1296) para marcar uma consulta ou ligar no horário em que deseja ser atendido.

O objetivo do plantão psicológico é “atender a alta demanda em relação à saúde mental nesse momento de pandemia. Aumentou o índice de depressão, ansiedade, violência contra a mulher”, comenta a psicóloga e coordenadora do projeto Layza Castelo Branco.

Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 18h às 20h, com exceção das quintas-feiras, que além desses horários, está disponível também para consultas de 13h às 16h. As vídeo-chamadas serão realizadas via WhatsApp.

“Para facilitar o atendimento, a gente vai fazer experimental nas duas primeiras semanas o uso do WhatsApp, que é a plataforma mais simples”, explica Layza.

Acolhimento

A iniciativa conta com a assistência de cerca de 30 alunos do curso, do 8º ao 10º semestre. O principal objetivo é conduzir os pacientes que entrarem em contato para um recurso terapêutico específico. “Os nossos plantonistas vão acolher nesse momento de dor e sofrimento. A gente identifica a demanda e encaminha para que a pessoa continue sendo atendida. É um espaço de primeiro acolhimento para quando a pessoa sabe que precisa de ajuda, mas não sabe onde buscar”.

Caso a primeira consulta não tenha sido suficiente para contemplar a necessidade do paciente, ele poderá participar de um segundo encontro. “Ela tem a possibilidade de fazer um segundo atendimento. Mas o ideal é que esse plantão seja um local de acolhimento para encaminhar para um suporte maior”, destaca a coordenadora.

Segundo Layza Castelo Branco, os estagiários estão preparados para qualquer tipo de contato e sabem como dar continuidade às especificidades de cada atendimento individual. “Os estagiários estão sendo qualificados para qualquer demanda, pode ser uma demanda de uma pessoa que esteja em um surto psicótico, como pode ser uma pessoa que está se sentindo sozinha na pandemia. As demandas humanas são múltiplas e complexas”, informa.

Mais informações

Plantão psicológico

De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 18h às 20h

Às quintas-feiras, das 8h às 11h, de 13h às 16h, e das 18h às 20h

WhatsApp: (85) 99753.1296