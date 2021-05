Hospital do Sertão Central promove momento terapêutico para pacientes com Covid-19 internados em UTI

Todas as manhãs, desde o mês de março, os pacientes com Covid-19 internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), localizado em Quixeramobim, têm momentos terapêuticos e espirituais com os profissionais de saúde do local.

"Lá no hospital eu tive momentos maravilhosos", afirma Francisco Jean, de 41 anos, ao lembrar dos momentos terapêuticos. Jean passou 24 dias internado na UTI devido à Covid-19 e, mesmo assim, recorda com carinho esse período.

Francisco Jean Ex-paciente da UTI "Sempre tinha os momentos bons e ruins, principalmente porque não temos contato com a família e com mais ninguém. Até hoje eu tenho todas as folhas de orações que eu pedia as enfermeiras na terapia. Era muito importante, era um momento para nós nos fortalecermos, pois estavamos muito frágeis e debilitados... e eles eram como nossa família", explica.

Fortalecimento compartilhado

Segundo a responsável por esses momentos, Tâmara Medeiros, que também é coordenadora de Enfermagem da UTI Covid, o projeto foi pensado para os pacientes que ficam na UTI, local "que por si só já causa medo, ansiedade, angústia".

No entanto, o projeto se tornou especial também para os profissionais de saúde que trabalham desde o ano passado na unidade do hospital, e que precisam se fortalecer, para enfrentar o desafio diário que a UTI exige.

Tâmara Medeiros coordenadora de Enfermagem da UTI Covid “Percebeu-se como uma oportunidade de bem-estar ao exercerem suas crenças pessoais e encontrarem fortalecimento diante da dificuldade do enfrentamento à doença para quem cuida e para quem está sendo cuidado”, relata.

Melhora notável

Nas sessões que duram 15 minutos, são feitos orações, leituras de mensagens de otimismo e louvor, e conforme a coordenadora de enfermagem, tem provocado melhora nos pacientes, que passaram a se sentir mais esperançosos em relação à recuperação e a vida no geral.

Os profissionais de saúde também notaram que os pacientes ficaram mais calmos e passaram a colaborar mais no tratamento.

“Utilizar esses momentos terapêuticos para intensificar a recuperação do processo saúde-doença na Covid fortifica a qualidade de vida e saúde dos pacientes, bem como dos profissionais”, explica.