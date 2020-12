Bebê que nasceu com apenas 600 gramas recebe alta após ficar internado por 3 meses, em Sobral

O Natal deste ano da visitadora social Ana Flávia Lucas Sousa, 29, e da família dela ganhou mais uma razão para ser celebrado e eternizado. Após três meses internado no Hospital Regional Norte (HRN), o filho de Ana Flávia, Bruno Henrique, recebeu alta na última sexta-feira (11). Ele nasceu com 27 semanas de gestação, pesando apenas 600 gramas.

Ana Flávia Lucas fez pré-natal de alto risco em virtude de um diagnóstico de pré-eclâmpsia, síndrome gestacional caracterizada por pressão arterial elevada, que pode acarretar complicações graves para mãe e filho.

Um dos problemas durante a gestação foi a dificuldade de o filho ganhar peso. Diante deste cenário, Ana Flávia precisou passar por um parto de emergência na obstetrícia do HRN, e a criança foi internada na UTI Neonatal do hospital.

“O bebê ficou com desconforto respiratório, foi intubado e teve dificuldades para se alimentar, como todos os prematuros extremos”, explica a médica neonatologista Renata Freitas.

A rapidez no atendimento, segundo avalia Ana Flávia, foi preponderante para o bebê se recuperar do tratamento. “Quando ele teve que ser intubado com 16 dias de vida, fizeram tudo muito rápido e hoje estamos indo para casa bem, com ele mamando. Sou muito grata à Neonatologia do HRN”, ressalta.

