Wally Menezes é reeleito reitor do IFCE com 42,7% dos votos

O professor Wally Menezes foi reeleito, nesta quinta-feira (17), como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Ele obteve 42,7% dos votos em eleição online.

A votação contou com 5.098 votos de estudantes, 1.262 de professores e 831 de técnicos administrativos (TAEs). Foi utilizada a plataforma Helios Voting para a eleição, que já havia sido utilizada pela instituição anteriormente.

Veja também Ceará Prefeituras e governos terão que divulgar vagas e lista de espera em creches e escolas Ceará Criança morre após suposta reação alérgica a medicamento em São Benedito, e UPA abre sindicância

O novo mandato de Menezes se iniciará em fevereiro de 2025. O professor Valmir Arruda ficou em segundo lugar, 14,8% dos votos, seguido por Joaquim Rufino Neto, com 10%.

Além da reeleição do reitor, a comunidade acadêmica também escolheu novos diretores-gerais para 30 campi da instituição. A lista completa está disponível no portal do IFCE.

QUEM É WALLY MENEZES

José Wally Mendonça Menezes é ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE), onde cursou Técnico em Telecomunicações. É graduado (licenciado e bacharel), mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Desde 2010, Wally é professor do IFCE, lecionando no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) do campus de Fortaleza.

Ao longo de sua carreira, atuou em diversos cargos de gestão, incluindo coordenador de cursos, coordenador de Inovação e assessor da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. De 2017 a 2020, atuou como pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto.

Reitor desde 2021, Wally Menezes é também pesquisador no laboratório de Fotônica e Eletromagnetismo Aplicado/IFCE e colaborador do Laboratório de Telecomunicações e Ciência e Engenharia de Materiais (LOCEM/UFC).