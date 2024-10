Criança morre após suposta reação alérgica a medicamento em São Benedito, e UPA abre sindicância

Uma criança de seis anos morreu após receber medicação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, nessa quarta-feira (16). Os pais da menina acreditam que ela tenha tido uma reação alérgica. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado na delegacia do município cearense.

O advogado Franci Paulo, responsável pela defesa da família, contou que Lara da Silva Neri apresentou uma crise de garganta e foi levada pelos pais à unidade de saúde, onde foi medicada e recebeu alta em seguida.

No entanto, ainda no trajeto de retorno para casa, a criança passou mal novamente. Os pais retornaram imediatamente à UPA, segundo Paulo Franci. No local, um médico teria deixado a menina em observação.

Ainda conforme o advogado, a criança estava acompanhada dos pais e de uma enfermeira quando apresentou piora nos sintomas e acabou perdendo os sentidos. A defesa alega que a unidade demorou para transferir Lara para o setor de emergência.

Paulo Franci relatou que os médicos tentaram reanimar a criança por cinco vezes, mas sem sucesso, e a família não teria conseguido encontrar o médico que atendeu a menina. Outra médica teria cuidado do atendimento após o falecimento da criança.

Família pede perícia do corpo da criança

Em B.O, a defesa da família da criança pediu que o corpo de Lara seja analisado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Conforme documento enviado pelo advogado ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil emitiu requisição à Pefoce solicitando o exame cadavérico da criança.

UPA investiga o caso

O Instituto Práxis, que é responsável pela administração da UPA de São Benedito, em parceria com a Prefeitura, informou que "todos os procedimentos médicos cabíveis foram prontamente realizados" pela equipe médica "para preservar a vida da criança", diz a nota.

Ainda assim, a unidade afirmou que abriu uma sindicância "para apurar os fatos com rigor e imparcialidade". "A investigação tem o objetivo de esclarecer todos os detalhes envolvidos, para que possamos oferecer uma resposta justa e íntegra à família e à sociedade".

Veja íntegra da nota do Instituto Práxis

O Instituto Práxis, em parceria com a Prefeitura Municipal, é responsável pela administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Benedito e manifesta sua profunda solidariedade à família da criança que veio a óbito na tarde de quarta-feira, 16 de outubro. Compartilhamos do luto e da dor desta perda irreparável, e expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. É importante ressaltar que, desde o início do atendimento, todos os procedimentos médicos cabíveis foram prontamente realizados, com o empenho e dedicação de uma equipe multidisciplinar que lutou incansavelmente para preservar a vida da criança. Trata-se de uma triste fatalidade, que infelizmente faz parte dos desafios inerentes à rotina de uma unidade de saúde. Reafirmando o nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade, informamos que uma sindicância foi imediatamente instaurada pelo Instituto Práxis para apurar os fatos com rigor e imparcialidade. A investigação tem o objetivo de esclarecer todos os detalhes envolvidos, para que possamos oferecer uma resposta justa e íntegra à família e à sociedade. O Instituto Práxis possui mais de 20 anos de atuação pautada pela ética e pela excelência na gestão hospitalar, estabelecendo parcerias de sucesso com diversos municípios no Ceará e no Piauí, além de colaborar com as Secretarias de Saúde de Fortaleza e do Estado do Ceará. Os profissionais que atuam na UPA de São Benedito seguem rigorosos padrões de qualidade e estão comprometidos com o atendimento humanizado e eficiente da população. Pedimos à comunidade que mantenha a confiança em nosso trabalho e não se deixe levar por informações distorcidas que possam surgir. Estamos profundamente consternados com o ocorrido e empenhados em adotar todas as providências necessárias para esclarecer o caso. Confiamos que, com fé em Deus, encontraremos conforto para enfrentar esse momento de dor e continuar nossa missão de cuidar e salvar vidas.