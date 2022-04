Viaduto da Oliveira Paiva tem trecho liberado para tráfego

O tráfego no viaduto da Oliveira Paiva foi liberado no sentido Castelão, durante as obras que visam recuperar o asfalto danificado após a abertura de um buraco durante a chuva nesta semana. A pista com direção ao bairro Cidade dos Funcionários segue parcialmente interditada, com circulação apenas por uma faixa.

Liberação foi possível após conclusão de parte das ações de recuperação asfáltica no equipamento, supervisionados pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

"A AMC segue atuando com o controle de tráfego em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF), tendo em vista que a área é de jurisdição federal", pontuou o órgão, em nota.

A TV Verdes Mares esteve no local e presenciou funcionários fazendo o recapeamento em um trecho do viaduto.

Buraco no viaduto

O buraco se abriu no local na última segunda-feira (28), durante uma forte chuva na Capital. O trânsito foi intenso no local, e o viaduto chegou a ser totalmente interditado.

No mesmo dia, uma das pistas, a do sentido Castelão/Cidade dos Funcionários já foi parcialmente liberada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, inclusive, que não há risco de desabamento no viaduto.

A ruptura foi causada por um processo de erosão, que se agravou nos últimos meses durante a quadra chuva que começou no Ceará.