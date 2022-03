Viaduto da Oliveira Paiva não corre risco de desabamento, diz Dnit; uma pista é liberada

O viaduto da avenida Oliveira Paiva, em Fortaleza, que teve um buraco aberto em uma das pistas, não corre risco de desabamento. A verificação foi feita após análise técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nesta segunda-feira (28).

"O Dnit mantém ativo contrato de manutenção rodoviária para o trecho e já acionou a empresa contratada para atuar na região. Serão realizados serviços de terraplenagem, remendos profundos e tapa-buracos, buscando restabelecer as condições normais de trafegabilidade", diz nota do órgão.

O buraco abriu na estrutura na manhã desta segunda, em meio a uma forte chuva na Capital cearense. As obras no viaduto devem durar entre 15 e 30 dias, por conta do período chuvoso.

Legenda: Forte chuva provocou erosão da estrutura Foto: Fabiane de Paula

Faixa liberada

A interdição, que antes era total, agora será parcial no viaduto. Plano de Contingência da Prefeitura de Fortaleza junto ao Dnit liberou uma das pistas para tráfego, no sentido Castelão/Cidade dos Funcionários. A pista funcionará com mão dupla. A movimentação no equipamento é intensa com a liberação, mas motoristas estão sendo orientados a evitarem o local.

Linhas de ônibus manterão suas rotas, mas caminhões serão proibidos de trafegar pelo viaduto enquanto durarem as intervenções.

CONFIRA DESVIOS POSSÍVEIS

AV. OLIVEIRA PAIVA SENTIDO CENTRO

Seguir pela Av. Oliveira Paiva e acessar a própria alça do viaduto da BR-116 no sentido Centro;

Seguir pela Av. Oliveira Paiva, entrar na Av. Desembargador Gonzaga, acessar a Av. José Leon e acessar a BR-116 no sentido Centro;

Seguir pela Av. Oliveira Paiva, entrar na Av. Desembargador Gonzaga e Av. Rogaciano Leite, entrar à esquerda na Av. Murilo Borges, utilizar a rotatória da Av. Raul Barbosa para entrar na Av. Capitão Aragão e acessar a BR-116 no sentido Centro.

AV. OLIVEIRA PAIVA SENTIDO ARENA CASTELÃO

Entrar à direita na Av. Desembargador Gonzaga, seguir pela Av. Rogaciano Leite, pegar a Av. Murilo Borges, utilizar a rotatória da Av. Raul Barbosa e seguir pela Av. Raul Barbosa até chegar a Av. Alberto Craveiro.

AV. PAULINO ROCHA SENTIDO CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS

Acessar a alça do viaduto da BR-116 no sentido Messejana, acessar a alça do viaduto da Av. Frei Cirilo no sentido Centro, acessar a BR-116 e entrar na alça do viaduto da Av. Oliveira Paiva.

A outra opção é, pela Av. Paulino Rocha, acessar a alça do viaduto da BR-116 no sentido do bairro Messejana e a alça do viaduto da Av. Frei Cirilo no sentido Centro, entrar na Av. José América e, na rotatória do Cambeba, acessar a Rua Pedro Lazar para, por fim, entrar na Av. Oliveira Paiva.

DA AV. OLIVEIRA PAIVA COM INTUITO DE CRUZAR A BR-116

A opção é optar pelos viadutos das Av. Raul Barbosa/Alberto Craveiro, Av. Frei Cirilo e Av. Jornalista Tomás Coelho.