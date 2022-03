Fortaleza registra maior chuva do ano nesta segunda-feira (28)

A maior chuva de 2022 em Fortaleza foi registrada neste mês de março. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi observado precipitação de 88,4 mm, nesta segunda-feira (28).

Anteriormente, a maior chuva havia sido registrada no dia 11 de março, com 81,2 mm. Conforme o órgão estadual, de janeiro a março, os registros de precipitações ficaram entre 69 mm a 88,4 mm.

Veja ranking das maiores chuvas da Capital em 2022

88.4 mm em 28/03/2022 81.2 mm em 11/03/2022 79.0 mm em 02/01/2022 77.8 mm em 11/03/2022 76.6 mm em 28/03/2022 76.2 mm em 11/01/2022 74.3 mm em 26/03/2022 74.2 mm em 26/03/2022 73.6 mm em 11/01/2022 69.0 mm em 11/01/202

Previsão de tempo: tendência de chuvas em todas as macrorregiões

Legenda: Nuvens carregadas favorecem precipitações na faixa litorânea e Maciço de Baturité Foto: Funceme/Twitter

A Funceme observou nuvens associadas a chuvas no litoral do Ceará (CE) bem como no litoral dos estados de Pernambuco (PE) e Alagoas (AL).

Para segunda e próximos dias, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões, com destaque para a faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité.



As chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Segunda - 28/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça - 29/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quarta - 30/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.