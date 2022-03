Viaduto da Oliveira Paiva é interditado após buraco abrir em via

Um buraco na altura do KM 5,8 do viaduto da Avenida Oliveira Paiva sobre a BR-116, em Fortaleza, deixou a via totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (28). Uma "erosão em virtude das chuvas" ocasionou o problema, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Há engarrafamento e tráfego lento no entorno da via, sobretudo para os motoristas que seguem para o bairro Messejana. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local.

Ainda não há confirmação sobre o que provocou a abertura da fissura. No entanto, testemunhas relataram que o problema ocorreu durante a forte chuva desde a madrugada.

Legenda: Ainda não há confirmação sobre o que provocou a abertura da fissura Foto: Fabiane de Paula

Uma agente da PRF informou que o viaduto seguirá interditado. Segundo Nara Regina, a previsão é de que o bloqueio dure 30 dias.

"Vamos colocar muretas de concreto que são colocadas para interdição da via porque cones são frágeis, podem cair e uma hora o usuário pode entender que não está interditado", diz Nara.

Dnit analisa estrutura

Legenda: Bloqueio no local deve durar 30 dias Foto: Fabiane de Paula

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que está ciente da situação e ainda verifica quais medidas implementará após análises da equipe técnica.

O órgão confirmou a interdição do trecho e rotas de desvio para dar continuidade ao fluxo de veículos. O Dnit disse ainda que já acionou a empresa de manutenção rodoviária contratada para o trecho e mantém contato com a PRF, AMC e Seinfra para "traçar a melhor estratégia que venha garantir a fluidez do tráfego na região".

"Até o final da tarde de hoje, 28/03, o DNIT emitirá nova nota informando as providências que poderão ser adotadas para sanar o problema de maneira definitiva, bem como os prazos de execução necessários".

Desvios

A PRF e a AMC orienta que os motoristas devem evitar trafegar pelo trecho e seguir os desvios sugeridos.

Av. Oliveira Paiva sentido Centro

Seguir pela Av. Oliveira Paiva e acessar a própria alça do viaduto da BR-116 no sentido Centro;

Seguir pela Av. Oliveira Paiva, entrar na Av. Desembargador Gonzaga, acessar a Av. José Leon e acessar a BR-116 no sentido Centro;

Seguir pela Av. Oliveira Paiva, entrar na Av. Desembargador Gonzaga e Av. Rogaciano Leite, entrar à esquerda na Av. Murilo Borges, utilizar a rotatória da Av. Raul Barbosa para entrar na Av. Capitão Aragão e acessar a BR-116 no sentido Centro.

Av. Oliveira Paiva sentido Arena Castelão

Entrar à direita na Av. Desembargador Gonzaga, seguir pela Av. Rogaciano Leite, pegar a Av. Murilo Borges, utilizar a rotatória da Av. Raul Barbosa e seguir pela Av. Raul Barbosa até chegar a Av. Alberto Craveiro.

Av. Paulino Rocha sentido Cidade dos Funcionários

Acessar a alça do viaduto da BR-116 no sentido Messejana, acessar a alça do viaduto da Av. Frei Cirilo no sentido Centro, acessar a BR-116 e entrar na alça do viaduto da Av. Oliveira Paiva.

A outra opção é, pela Av. Paulino Rocha, acessar a alça do viaduto da BR-116 no sentido do bairro Messejana e a alça do viaduto da Av. Frei Cirilo no sentido Centro, entrar na Av. José América e, na rotatória do Cambeba, acessar a Rua Pedro Lazar para, por fim, entrar na Av. Oliveira Paiva.

Da Av. Oliveira Paiva com intuito de cruzar a BR-116

A opção é optar pelos viadutos das Av. Raul Barbosa/Alberto Craveiro, Av. Frei Cirilo e Av. Jornalista Tomás Coelho.

Chuva em Fortaleza

A maior chuva de 2022 na Capital ocorreu nesta segunda-feira (28) com registro em todos os postos pluviométricos. Foram eles: 88,4 mm (Água Fria), Pici (76,6 mm), 59,6 mm (Castelão), Messejana (36,6 mm) e 26 mm (Caça e Pesca).

Durante as precipitações, houve alagamentos, queda de árvores e do teto de um posto de combustível.