Dupla de ciclistas quase é atingida por raio em Iguatu; veja vídeo

Uma dupla de ciclistas quase foi atingida por uma descarga elétrica na Zona Rural de Iguatu, na última quinta-feira (24). Nenhum deles se feriu no episódio. O porteiro Denilson Silva conseguiu filmar o momento exato que o raio atingiu o solo.

Nas imagens, o homem registrava a paisagem do trajeto entre a cidade e o distrito de Suassurana. Ao fundo da vegetação, é possível observar que o céu apresentava nuvens carregadas. Poucos segundos após o início da gravação, ele e o amigo são surpreendidos por um clarão, seguido de um estrondo.

Apesar do susto, o ciclista relata que os dois não se feriram na ocasião, então optaram por não procurar atendimento médico após o episódio. "A gente não caiu, nem foi atingido pela descarga elétrica. A gente levou apenas um choquezinho na mão, mas não sei se foi por conta do susto", detalha ao Diário do Nordeste.

Segundo Denilson Silva, essa foi a primeira vez que pode observou uma descarga elétrica de perto. Ele acredita que o fenômeno atingiu o solo a cerca de 150 a 200 metros de distância dele.

Denilson Silva Porteiro "O sentimento que a gente sentiu na hora foi medo, não tem outra palavra para descrever. Logo após, o sentimento era de gratidão, por que [o raio] não chegou a nos atingir."

Clima mudou de repente

Apesar do vídeo indicar um céu fechado com nuvens escuras, o porteiro explica que quando saiu em direção a zona rural, o cenário era outro: céu limpo e sem sinais de que haveria alguma precipitação. No entanto, ao retornar para a cidade foi surpreendido pela descarga elétrica.

"Tenho o costume de fazer trajetos de bicicleta, mas não com tempos assim. Quando a gente saiu de casa para poder ir pedalar o tempo estava aberto, não tava clima para chuva. Então saímos sem medo", detalhou.

Após o susto, a dupla tentou encontrar abrigo para fugir da tempestade elétrica. No entanto, quando chegaram ao local o clima estava mais calmo e os dois decidiram seguir para a zona urbana. "Nosso único pensamento era chegar em casa", conta.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), durante o período de chuvas intensas a população deve evitar andar de bicicleta, assim como conduzir motocicletas, carros sem capota (conversíveis) ou cavalos.

"Os raios são muito perigosos, podem causar lesões e até serem fatais. Embora as chances de atingir uma pessoa sejam pequenas, a incidência desses acidentes é grande", informou a corporação.

Cuidados com raios

O primeiro passo ao perceber um temporal, conforme a autoridade militar, é evitar locais abertos e descampados, além de evitar proximidade com estruturas metálicas, como cercas de arame, varais metálicos, linhas férreas, torres de telefonia e outras estruturas que possam atuar como condutoras da descarga elétrica.

Aluízio Souza Freitas Major do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará "Caso não haja nenhum abrigo por perto, fique agachado, com os pés juntos, até a tempestade passar e não deite no chão. Se estiver na praia, rio, lago ou piscina orientamos que retire-se imediatamente."

O Corpo de Bombeiros ainda esclarece que mesmo dentro de uma residência é necessário manter cuidados redobrados para evitar raios.

"As pessoas devem manter distância de janelas, canos, portas, espelhos e outros materiais metálicos, além disso a população é orientada, também, a afastar-se de tomadas elétricas. Os bombeiros ressaltam ainda que nunca utilizem equipamentos ou eletrodomésticos plugados na tomada, como aparelhos celulares e computadores."

O que fazer em caso de choque elétrico

Os profissionais do CBMCE orientam que caso uma pessoa seja atingida por uma descarga elétrica, ela não deve ser tocada diretamente. O recomendado é que a chave geral da energia seja desligada; caso o interruptor não seja localizado, o indicado é procurar um pedaço de madeira ou qualquer material não-condutor de eletricidade para que a vítima seja afastada da fonte de energia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deve ser acionado imediatamente, por meio do telefone 192.

“Caso a vítima esteja desacordada, orientamos que seja iniciado uma massagem cardiorrespiratória e ligue em algum desses números 190, 193 ou 192. Se a vítima estiver sem respiração ou agonizando para respirar, orientamos que deite a vítima de costas, numa superfície rígida; posicione seus braços estendidos, com os dedos entrelaçados no centro do tórax da vítima, entre os mamilos. Utilize o peso do seu corpo e inicie compressões torácicas de forma rápida e forte, a manobra deve ser efetuada com frequência de 120 compressões por minuto e permita o retorno total da parede torácica da vítima. Não interrompa as manobras de RCP até a chegada do socorro”, detalha o major.

