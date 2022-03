Avião em que Miley Cyrus viajava para o Paraguai é atingido por raio e faz pouso de emergência

A cantora Miley Cyrus passou por um susto durante voo com destino ao Paraguai. O avião em que a vocalista viajava para Assunção foi atingido por um raio e precisou fazer um pouso de emergência.

A cantora relatou o fato em postagem no Instagram. Conforme Miley Cyrus, ela e a equipe estão bem, mas não conseguiriam chegar ao destino.

Veja postagem:

"Minha tripulação, banda, amigos e familiares que viajavam comigo estão seguros depois de um pouso de emergência. Infelizmente, não conseguiremos chegar ao Paraguai", declarou Miley em postagem.

De acordo com informações do portal de notícias paraguaio ABC Color, o voo de Miley saiu de Bogotá, na Colômbia, com destino ao aeroporto Silvio Pettirossi, na capital paraguaia. No entanto, fez o pouso de emergência no aeroporto Guaraní, próximo à Cidade do Leste, também no Paraguai.