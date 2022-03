Caso de excesso de gases da cantora Pocah vira assunto no New York Post; entenda

Após revelar que foi parar no hospital com fortes dores abdominais e ser diagnosticada com acúmulo de gases na semana passada, a cantora Pocah virou assunto no New York Post, uma das maiores mídias dos Estados Unidos.

A funkeira e ex-BBB contou que a situação ocorreu por ter vergonha de soltar 'peidos' na frente do marido.

"Cantora é hospitalizada por não ‘peidar’ na frente do parceiro", diz a legenda da publicação no Twitter publicado pelo jornal. Confira:

Singer hospitalized because she wouldn't fart in front of partner https://t.co/DQjCzoppil pic.twitter.com/wCUxcFQP8d — New York Post (@nypost) March 22, 2022

Internautas de vários países comentaram o caso de excesso de gases de Pocah. "Não é assim que a Pocah queria carreira internacional", brincou um usuário do Twitter. "E agora o mundo inteiro sabe", se divertiu outro.