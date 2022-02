Pocah revela que lançará música em parceria com rapper norte-americano Lil Uzi Vert

A cantora Pocah revelou, em entrevista ao podcast 'PodDelas', que está prestes a lançar uma música inédita com o rapper norte-americano Lil Uzi Vert. Segundo ela, a faixa deve integrar um novo álbum de estúdio, que ainda não possui data de lançamento.

Durante a entrevista, Pocah, que também é ex-BBB, comentou que foi convidada diretamente pelo cantor para a parceria.

"Uma amiga minha mandou a música com a voz dele e disse ‘amiga tenho um som aqui e te convidaram pra gravar, é o Lil Uzi’", comentou em conversa com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

Sobre a música, Pocah promete que será um bom lançamento. "Os meus fãs estão ansiosos pra que eu libere a música, o som é muito bom e irado", pontua.

Mercado internacional

Com a canção pronta, as perguntas sobre uma carreira internacional parecem cada vez mais próximas. No entanto, Pocah revela que tem vários planos na frente.

"O Brasil é famoso e muitos estrangeiros consomem o nosso som, mas tudo tem seu tempo, eu estou focada no meu país, que ainda tem muita coisa para conquistar", declarou.

Segundo ela, além da música com Lil Uzi Vert, ela já tem outras parcerias internacionais no mercado latino e em território americano. "O público se renova toda hora e precisamos nos reinventar cada vez mais e acho que tudo tem seu tempo", também pontuou.