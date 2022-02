Sammy anuncia fim de casamento com Pyong Lee pela segunda vez

A influenciadora digital Sammy anunciou, na noite de terça-feira (22), o fim do casamento com o ex-BBB Pyong Lee. É a segunda vez que o casal encerra a união. Ela compartilhou um texto no Instagram para comunicar a decisão aos seguidores.

"Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, vim anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e o Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução", disse a influenciadora em publicação em stories do Instagram.

Veja publicação:

"Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", concluiu Sammy em comunicado.

O ex-BBB Pyong também divulgou uma mensagem na rede social. "Vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo", afirmou ao destacar que os dois continuam amigos.

Casados por mais de nove anos, eles se separaram em julho de 2021, quando Sammy descobriu uma traição do hipnólogo e ex-BBB no reality show Ilha Record. À época, Pyong foi flagrado debaixo do edredom, possivelmente com a também ex-BBB Antonella Avellaneda. Em outubro de 2021, eles reataram e voltaram a viver juntos.

