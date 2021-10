Sammy e Pyong reatam casamento: ‘Escolhi perdoar’, declarou a atriz

Sammy e Pyong Lee reataram o casamento. O anúncio foi feito pela atriz em suas redes sociais nesta quarta-feira (20). “Escolhi perdoar, em verdade, o homem que jurei não abandonar, diante de Deus”, escreveu no Instagram, na legenda de uma foto do casal com o filho, Jake.

Casados há mais de nove anos, eles se separaram no último mês de julho, quando Sammy descobriu uma traição do hipnólogo e ex-BBB no reality show Ilha Record. À época, Pyong foi flagrado debaixo do edredom, possivelmente com a também ex-BBB Antonella Avellaneda.

Em reação ao anúncio da esposa, Pyong postou hoje a mesma foto em sua conta na rede social e disse como estava se sentindo. “O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus!”, escreveu o hipnólogo.

Ainda em sua justificativa pública para voltar para Pyong, Sammy disse que, nos últimos meses, aprendeu a se conhecer e a se amar. E, também, que “dependência emocional não é saudável”. “Eu quero, e sempre quis, passar essa jornada louca com a minha família, cada pessoa da minha família. Eu amo cada um deles, e eu creio que, exatamente por isso, não importa quanto tempo leve, prosperarei estando junto com a minha família”.

Repercussão

Em ambas as publicações, famosos como a apresentadora Eliana, a vencedora do Power Couple 5 Mariana Matarazzo e os influenciadores Yarley, Kamilla Salgado e Daniel Saboya escreveram mensagens de apoio ao casal.