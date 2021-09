Sammy Lee revela que irá investir em carreira artística e descarta reconciliação com Pyong Lee

Sammy Lee, atriz e ex-esposa do youtuber Pyong Lee, afirmou que deve seguir na busca pelo amor próprio após o fim do casamento. Os dois, pais do pequeno Jake, oficializaram o término em meio a boatos de uma possível traição por parte do hipnólogo no reality show 'A Ilha'.

"A dor ensina e nos deixa mais fortes. Eu tenho aprendido sobre amor-próprio e evolução individual. Percebi que cada pessoa tem uma história e cada um aprende de um jeito diferente, assim é a vida", confirmou a também influenciadora em entrevista à revista Quem.

Agora, Sammy revela, a intenção é investir na carreira artística, descartando qualquer possibilidade de retorno entre os dois ou de um novo relacionamento. "Neste momento, não penso em ter outro relacionamento ou me casar de novo. Quero me conhecer, me amar e transbordar amor-próprio. Ser auto suficiente", pontuou.

Legenda: O filho de Sammy e Pyong, Jake Lee, tem apenas um ano Foto: Reprodução/Instagram

Projetos artísticos

Ainda durante a entrevista à publicação, Sammy revelou que não deve deeixar de utilizar o sobrenome vindo do casamento, justamente por ainda se identificar com ele. No entanto, os projetos de futuro, por enquanto, são completamente focados na carreira como atriz. Segundo ela, o intuito é de viver da arte.

"Quero transmitir meus pensamentos para pessoas de forma que elas possam entender e se relacionar com eles. E isso pode acontecer de várias formas: teatro, filme, série, novela e até música", revelou. Exposição nas redes Já sobre a separação, Sammy aproveitou para dizer que está aprendendo, aos poucos, sobre como lidar com as opiniões do público nas redes sociais sobre a vida pessoal.

Em relação ao casamento, ela conta que, apesar da pressão, a separação foi bem pensada. "Mas não muda o fato de que todas minhas decisões são muito bem ponderadas. Afinal, todos merecem ser felizes e viver como quiserem. O importante é estar em paz consigo mesmo", completou. Enquanto isso, a intenção da atriz é continuar mantendo a proximidade entre Pyong e Jake. "Precisamos conviver, conversar, dialogar... Quero fazer diferente dos meus pais, quero que o Jake tenha momentos incríveis com nós dois", reforçou.