Pyong Lee e Sammy viajam para retiro espiritual em Minas Gerais

O ex-BBB Pyong Lee e a influenciadora digital Sammy estão no mesmo retiro espiritual em Minas Gerais. No entanto, segundo informações da assessoria da influenciadora, os dois chegaram separados ao local e estão hospedados em quartos diferentes.

No retiro, o ex-casal conta com programações diferentes. Ao portal UOL, a assessoria da influenciadora afirmou que Sammy está no retiro espiritual há uma semana. Ela deu entrada no local na última quinta-feira (19) com a intenção de "reconstruir o seu relacionamento com Cristo".





O ex-casal anunciou separação logo após a divulgação de um teaser do reality show "Ilha Record", que exibia imagem na qual Pyong aparece dividindo a cama com a modelo Antonela Avellaneda.

Na época da divulgação do teaser do programa, Sammy chegou a usar o Instagram para comentar o vídeo.

"Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração", declarou Sammy na rede social.