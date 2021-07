Mulher de Pyong Lee responde boato de traição: 'Não caiu em tentação desta vez'

Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, comentou os boatos de que teria sido traída, na manhã deste domingo (11). Na tarde deste sábado (10), o colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgou uma suposta traição do hipnólogo Pyong Lee com aex-BBB Antonela Avellaneda.

Os ex-BBBs integram o elenco do novo reality “Ilha Record”. Em uma série de stories publicados no Instagram, a Sammy Lee escreveu: "por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda sim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores".

Legenda: Publicações de Sammy Lee em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Sammy Lee Influenciadora Digital Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende. Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais.

Fake News

O ex-BBB Pyong Lee também negou os boatos, aos quais classificou como "fake news".

"Povo de internet acreditando em qualquer fake news pra variar. Sem novidades. Tudo por cliques e audiência sendo que o programa nem começou. Pior de tudo é cometer crime de difamação. Guardem os comentários e o 'mimimi' pra quando assistirem", declarou Pyong.