Árbitro morre ao ser atingido por raio durante partida de futebol

Um árbitro de futebol morreu após ser atingido por um raio durante uma partida de futebol. O incidente ocorreu no sábado, no povoado Santa Maria, zona rural de Capitão de Campos, cidade a 136 km da capital Teresina, no Piauí. O velório de Valdinar Rodrigues de Jesus, de 49 anos, será realizado neste domingo (13). Com informações do G1.



O árbitro apitava uma partida da Copa Cidade Jatobá do Piauí 2022. Quando começou a chover, ele decidiu encerrar o jogo. No entanto, por volta das 16h30, sofreu a descarga elétrica.



Valdinar chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Campo Maior, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo do atendimento médico. Ainda de acordo com o presidente da Associação de Árbitros Amadores Heróis do Jenipapo, José Lima, o árbitro não estava escalado para aquele jogo, foi substituir um colega.



O velório de Valdinar será neste domingo, em Campo Maior, na residência dele. O árbitro deixa uma esposa e três filhos.



O campeonato foi suspenso. A Prefeitura de Jatobá do Piauí emitiu uma nota de pesar. Confira:



É com profundo pesar que a Prefeitura de Jatobá do Piauí, por meio do prefeito Hilton Gomes, e do departamento de esportes, lamenta o falecimento do árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus. Valdinar sempre será lembrado como um herói pelos desportistas jatobaenses.

Nossos pêsames à família enlutada.

Jatobá do Piauí-PI, 12 de março de 2022.

