Viaduto da Oliveira Paiva terá uma faixa liberada para os dois sentidos por causa de obras

O prefeito José Sarto (PDT) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (28), que o viaduto da avenida Oliveira Paiva terá um dos lados liberados para fluxo de veículos nos dois sentidos a partir de hoje. A informação vem após interdição de uma das faixas por causa da abertura de um buraco no local.

O bloqueio causou engarrafamento e trânsito lento na região nesta manhã.

Conforme a publicação do gestor, o acesso de quem vem da Cidade dos Funcionários em direção ao Castelão ocorrerá pelo contrafluxo. Linhas de ônibus terão rotas mantidas, e caminhões serão proibidos de trafegar pelo viaduto durante as obras para correção do buraco.

Veja o comunicado do prefeito:

As intervenções no equipamento, que serão realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), devem ser finalizadas em cerca de 15 dias.

"Nesse período, a Prefeitura de Fortaleza atuará para minimizar transtornos no trânsito da região", declarou Sarto. Segundo ele, rotas alternativas também estão sendo definidas, além de possíveis sinalizações e bloqueios.

"Nessas vias, teremos equipes trabalhando para melhorar iluminação, tapando buracos, realizando serviços de zeladoria e reforçando a segurança. Agentes do Via Livre também estarão trabalhando na região para contribuir com o ordenamento do trânsito", completou o prefeito em publicação após reunião sobre o tema com gestores municipais.

Buraco na avenida

Um buraco na altura do KM 5,8 do viaduto da avenida sobre a BR-116, em Fortaleza, deixou a via totalmente interditada na manhã desta segunda. Uma "erosão em virtude das chuvas" ocasionou o problema, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em nota, o Dnit informou estar ciente da situação e ainda verificar quais medidas seriam implementadas após análises da equipe técnica.