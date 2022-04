Construção de espigões em Caucaia começa em abril; orçamento é de R$ 44 milhões

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), assinaram a ordem de serviço para a construção dos três primeiros espigões no Litoral de Caucaia, na Grande Fortaleza, em evento realizado na Avenida Litorânea, nesta quinta-feira (31).

A obra visa a contenção do avanço do mar, além de diminuir a faixa de areia na orla, que há décadas ameaça residências e o comércio local. A obra deve começar já neste mês de abril.

Orçado em R$ 44 milhões, o projeto é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Caucaia, e tem prazo de conclusão estimado em 12 meses.

No evento, Camilo afirmou que a obra representa mais segurança para as moradias, para o comércio, para o turismo, e fomenta a geração de emprego e oportunidades para a população de Caucaia.

"Vamos garantir a qualidade para receber o turista. Essa obra é um sonho de muito tempo, significa o anseio da população", disse.

Legenda: Comércio, turismo e setor imobiliário foram expressivamente reduzidos na região nos últimos 20 anos. Foto: Fabiane de Paula

Projeto prevê construção de 11 espigões

De acordo com a Prefeitura de Caucaia, o Projeto de Recuperação do Litoral de Caucaia prevê, no total, a construção de 11 espigões. O investimento é de cerca de R$ 174 milhões, com recursos do Município e do Estado.

O evento de assinatura da ordem de serviço da obra ainda contou com a presença da vice-governadora, Izolda Cela, e outras autoridades.

Além do projeto do espigão, Izolda Cela anunciou que dará ordem de serviço para ampliação do sistema de abastecimento de água em bairros de Caucaia, no valor de R$ 60 milhões.

