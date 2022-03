Veja como é a nova área de proteção marinha criada no Icapuí

O Ceará ganhou, na tarde de ontem (1), mais uma Área de Proteção Ambiental (APA). Desta vez, localizada no município de Icapuí, a área de proteção de vida marinha tem mais de 13 mil hectares e o objetivo de proteger as aves limícolas e os locais de reprodução e alimentação do peixe-boi marinho.

A área batizada de APA Berçários da Vida Marinha, que corresponde a 13.230 hectares total de área entre as APAs da Praia de Ponta Grossa e a do Manguezal da Barra Grande, é a 34ª do Estado e tem quase 50 mil metros de perímetro.

Para o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, a iniciativa é importante não apenas para o meio ambiente, mas também para a sustentabilidade e economia do Estado.

“Esta é mais uma unidade de conservação para assegurar a proteção dos ecossistemas marinhos que possuem um importante valor ambiental, social e econômico para o Ceará”, pontua.

Corredor de preservação

Com a assinatura do decreto na última terça-feira (1º), se forma um corredor ecológico costeiro, que segundo o governador do Ceará, Camilo Santana, em suas redes sociais, é “importante para garantir a preservação de todo o ecossistema local”.

Legenda: Na APA Berçários da Vida Marinha, estão permitidas apenas atividades econômicas tradicionais sustentáveis da região, como a pesca e o extrativismo; Foto: Eduardo Lacerda (Sema)

Além da proteção de aves e locais de reprodução da vida marinha, a APA também busca garantir a sobrevivência da vegetação local e a proteção de animais terrestres e marinhos da região, assim como a redução de efeitos das mudanças climáticas

Atividades permitidas

Por se tratar de uma área de conservação ambiental, o número de atividades econômicas no local ficam reduzidas, permitindo apenas atividades de uso sustentável.

Na APA Berçários da Vida Marinha, estão permitidas apenas atividades econômicas tradicionais sustentáveis da região, como a pesca e o extrativismo; também fica permitido atividades turísticas voltadas à efetivação do turismo comunitário e sustentável, que tenha como um dos pontos a conservação da cultura dos povos da região.

Beleza natural

Localizada no município há 205 km de Fortaleza, a APA Berçários da Vida Marinha guarda belezas naturais características da zona costeira do Ceará. Veja abaixo algumas imagens do local recentemente protegido por lei estadual.

