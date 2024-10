Unifor está com inscrições abertas para novo curso de Biomedicina

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2025.1, oferecendo várias opções para quem busca formação de qualidade. Com o objetivo de auxiliar nessa escolha, a instituição conta com o Guia de Profissões, um e-book completo, que reúne informações importantes sobre os campos de estudo e as projeções de carreira em cada um.

O guia, elaborado por especialistas, traz análise detalhada das diferentes graduações que a Unifor apresenta. Para ter acesso ao material e dar início à jornada acadêmica, basta acessar o site https://conteudo.naunifor.com.br/guia-de-profissoes.

Um curso em destaque no guia é o de Biomedicina, que terá a sua primeira turma em 2025.1. Com formação abrangente e direcionamento que pensa no futuro da saúde, o bacharelado dura oito semestres e acontecerá no período da manhã, tendo 55 vagas.

O objetivo do curso é pesquisar sobre doenças que afetam os seres humanos, identificar as suas causas e viabilizar o desenvolvimento de tratamentos. A matriz curricular prepara estudantes para a atuação em diversas áreas, como análises clínicas, reprodução humana, estética e perícia forense, por exemplo.

A infraestrutura é um dos diferenciais neste bacharelado, com laboratórios modernos e equipamentos que proporcionam vivência real aos alunos. Outro ponto de destaque é o corpo docente, composto por mestres e doutores que possuem ampla experiência.

Na Unifor, há ainda um centro de estudos formado por instalações de pesquisa, o Núcleo de Biologia Experimental (Nubex). Lá, os discentes podem integrar grupos de pesquisa com docentes e estudantes de pós-graduação da Rede Nordeste de Biotecnologia (Renorbio) e do Mestrado em Ciências Médicas.

“Os biomédicos participam na realização de análises clínicas e no desenvolvimento de novas técnicas, especialmente em áreas como genética e biologia molecular. Além disso, muitos optam por carreiras acadêmicas e de pesquisa, contribuindo para instituições renomadas. Com oportunidades em diversas áreas, como bancos de sangue, clínicas de estética e indústrias farmacêuticas, a profissão se destaca pela sua relevância na saúde pública”, relata Aline Kércia, docente do curso de Biomedicina e membro da assessoria pedagógica do Centro de Ciências da Saúde.

Serviço

Curso de Biomedicina - Universidade de Fortaleza

Site: https://unifor.br/web/graduacao/biomedicina

Inscrições: https://unifor.br/web/graduacao/processo-seletivo/inscricoes

Instagram: @uniforcomunica

Telefone do curso: (85) 3477-3042

E-mail do curso: biomedicina@unifor.br