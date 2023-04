Uece abre inscrições para cursos a distância em 13 municípios cearenses ; veja detalhes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu inscrições para os cursos de Administração Pública, Ciências Contábeis e Pedagogia, todos na modalidade de Educação a Distância (EaD). São ofertadas 1.060 vagas distribuídas em 13 municípios cearenses, são eles: Beberibe, Boa Viagem, Caucaia, Fortaleza, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Quixeramobim, Russas e Tauá.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site oficial da Uece, a partir das 8h do dia 9 de maio, e seguirão até às 17h do dia 13 de junho de 2023. Taxa de inscrição é de R$ 100.

A solicitação da taxa de isenção poderá ser realizada no período de 9 a 11 de maio, também pela internet. A Uece reservará percentual das vagas para cotistas, pessoas com deficiência e, no caso do curso de Pedagogia, também para professores da Rede Pública dos municípios-polo, que estejam no exercício efetivo da docência em sala de aula.

Vestibular

Para a seleção dos interessados, será aplicado uma prova de 45 questões de múltipla escolha, de Geografia, História, Biologia, Física, Matemática, Química, Inglês e Português, além da Redação. A data prevista para aplicação é 9 de julho de 2023. Normalmente, vestibular acontece presencialmente em polos da Universidade Estadual do Ceará.

