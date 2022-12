Todas as cidades cearenses estão em alerta para risco de chuvas e ventos fortes

No grau 1, as precipitações podem chegar a 50 milímetros por dia com ventos de até a 60km/h, enquanto no grau 2 as chuvas podem atingir a marca dos 100 mm/dia com ventania de 100 km/h.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para este sábado. Conforme o órgão, a tendência é de alta possibilidade de precipitações na Jaguaribana e chance de chuva nas demais macrorregiões. Já para o domingo, dia 25, é baixa a possibilidade de chuva para todas as macrorregiões.

