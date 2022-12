Volta a chover em mais de 70 cidades no CE após 21 dias; veja previsão para o fim de semana

As chuvas reapareceram no Ceará. Após 21 dias com precipitações diminutas, o Estado voltou a registrar pluviometria em mais de 70 cidades, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as 7 horas de quinta-feira (22) e 7 horas desta sexta, choveu em pelo menos 73 municípios.

Os maiores destaques foram registrados na região Norte do Estado. Hidrolândia, com 80 milímetros, obteve o maior volume. Ipu (79 mm), Camocim (78) e Bela Cruz (68 mm), fecham a lista das cidades com os maiores índices. Em Ipueiras, também na região Norte do Estado, as chuvas de 65 milímetros deixaram estragos.

O Hospital Municipal de Ipueiras teve o sistema elétrico afetado pelas águas da chuva. Camas dos leitos da unidade também foram atingidos. Em nota, a Prefeitura informou que o local passa por reforma. Pacientes da unidade foram realocados.

Previsão

Para este sábado, a tendência é de que as chuvas possam continuar. Funceme aponta que há alta possibilidade de chuva na Jaguaribana e chance de chuva nas demais macrorregiões. Já para o domingo, dia 25, é baixa a possibilidade de chuva para todas as macrorregiões.

