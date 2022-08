TikTok além das dancinhas: superexposição a vídeos arrisca saúde mental e segurança de jovens

Um vídeo de poucos segundos, depois outro e outro e, quando se vê, já são horas rolando um feed infinito. De dancinhas a crimes gravados, a gama de conteúdos fica acessível a quem estiver conectado – inclusive crianças. Mas qual é o efeito dessa superexposição?

O Diário do Nordeste conversou com especialistas e com pais de crianças e adolescentes usuários de TikTok, Instagram e outras redes sociais para saber dos riscos e o que pode ser feito para proteger os pequenos.

Criança pode?

A idade mínima para ter uma conta no YouTube e no TikTok, por exemplo, é 13 anos. No chinês Kwai, é possível ingressar a partir dos 12. As redes, em geral, exigem apenas a “autodeclaração” da idade – por isso, a regra muitas vezes é descumprida.

Prova disso é que 39% das crianças de 9 e 10 anos e 48% das crianças de 11 e 12 anos afirmaram usar o TikTok como principal rede. O Instagram vem em seguida na pesquisa TIC Kids Online, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).

“Mãe, posso ter Instagram?” foi a pergunta enviada, via WhatsApp, pela filha de 7 anos da representante de vendas Amanda de Paiva. “Ela sempre pede, por ver as amigas falarem e compartilharem”, observa a cearense, mãe de dois filhos que, na contramão da atualidade, estão fora das redes sociais.

Segundo Amanda, o outro filho dela, de 11 anos, chegou a usar a rede social, mas desativou. A principal justificativa para a blindagem é simples: preservar a segurança e a saúde mental dos pequenos.

Amanda de Paiva Representante de vendas O TikTok antes era muito bom, agora está misturando as coisas. No Instagram, acho que eles crescem muito dependentes de ter uma vida perfeita, tenho medo que isso afete o psicológico deles.

A cearense destaca ainda a preocupação com a incidência da depressão “crescente em pessoas mais novas”, e explica que, como prevenção, prefere manter os pequenos sem perfis online. “Enquanto eu tiver controle, eles não vão ter.”

Já a dona de casa Samara Pontes, 32, cedeu ao pedido da filha de 13 anos: permitiu que a menina criasse um perfil no TikTok para postar “dancinhas”, mas todos os vídeos são publicados em formato privado.

“Eu sempre confiro se os vídeos estão privados, olho quem ela tá seguindo e oriento o que é certo e o que não é. Ela também tem um limite de tempo, só 1 hora por dia. Depois disso, o aplicativo nem abre mais”, relata.

Ansiedade e exposição a violências

Legenda: YouTube tem plataforma voltada apenas para conteúdos infantis; manual orienta o que criadores de conteúdo podem ou não fazer Foto: Shutterstock

A psicóloga clínica Carolina Ramos alerta que crianças e adolescentes estão em fase de formação de identidade e “não têm grandes capacidades de inibição de comportamento”, o que os torna mais influenciáveis aos vídeos que assistem nas redes sociais.

Outro perigo é o próprio formato, desenhado para “prender” o usuário. “Quando está imerso no TikTok, num vídeo atrás do outro, com muitos estímulos num curto espaço de tempo, a criança não percebe o que acontece ao redor. O cérebro libera uma enxurrada de dopamina, ligada ao prazer, e ela fica fechada num mundinho”, pontua.

Carolina Ramos Psicóloga A forma como a criança vê o mundo é resultado direto das observações que faz. E a interpretação que ela faz do que vê pode ter distorções. Os vídeos podem influenciar, sim, jovens mais suscetíveis a assumir atitudes semelhantes, encorajá-los a ter comportamentos agressivos, ao uso de substâncias ilícitas, por exemplo.

Essa “imersão”, então, pode levar a um transtorno mental dos mais comuns e perigosos: a ansiedade.

“A criança fica na expectativa do próximo vídeo e do próximo e do próximo. Isso traz uma vida baseada em imediatismo. A rede social, TikTok principalmente, traz muita informação, deixando a criança suscetível a um quadro ansioso e à dependência”, finaliza Carolina.

O que os pais podem fazer?

Foto: Shutterstock

A psicóloga Carolina Ramos, que é frequentemente questionada pelos pais sobre o que fazer quanto ao uso de redes sociais pelos filhos, lista algumas dicas comportamentais:

Filtrar o conteúdo que os filhos podem ver nas telas;

Assistir junto para acompanhar e entender o que veem;

Se a criança vir um vídeo violento ou impróprio, conversar, para que ela desenvolva um senso crítico em relação a conteúdos similares;

Limitar o tempo de tela;

Substituir as telas por brincadeiras e jogos de tabuleiro;

Estimular que os filhos brinquem e interajam com outros da mesma idade.

Pedro Aragão, analista de tecnologia da informação e consultor em proteção de dados, reforça que “é essencial que os pais se preocupem com o conteúdo que as crianças estão consumindo na internet e com quem se comunicam”.

Para isso, pontua, as redes sociais contam com o recurso de controle parental e privacidade, “que são restrições e bloqueios configurados pelos responsáveis nestes acessos”. Redes como TikTok e Kwai, de vídeos curtos, disponibilizam o recurso.

O especialista aponta ainda ferramentas que podem servir aos pais para um monitoramento mais rigoroso do que os filhos podem ou não visualizar nas redes:

Restrição de contas por idade;

Filtro de conteúdo adulto;

Emparelhamento familiar;

Limite de tempo de tela;

Perfil privado;

Filtro de comentários;

Bloqueio de download de conteúdo;

Bloqueio de mensagens diretas;

E outras ferramentas externas ao aplicativo da rede social.

"As redes sociais, através destes controles tecnológicos, tentam reduzir a superfície de exposição de crianças e adolescentes a conteúdos e contatos impróprios, mas vale ressaltar que isso não substitui o olhar atento dos responsáveis e a conscientização das crianças e adolescentes sobre suas ações no mundo virtual", frisa Pedro.

O que dizem TikTok, YouTube, Instagram e Kwai

Todas essas redes, essencialmente de vídeos, listam medidas para “segurança de menores” entre os termos de uso. O Instagram, além disso, lançou “um guia para pais”, orientando que não tratem a vida digital e a vida real como diferentes.

TikTok: afirma ter “tolerância zero” a conteúdos que violem os direitos e a segurança de crianças e adolescentes, e que, ao sugerir e promover conteúdos aos usuários na aba “para você”, considera a amplitude do público, “que vai de adolescentes até bisavós”;

afirma ter “tolerância zero” a conteúdos que violem os direitos e a segurança de crianças e adolescentes, e que, ao sugerir e promover conteúdos aos usuários na aba “para você”, considera a amplitude do público, “que vai de adolescentes até bisavós”; YouTube: reconhece que recebe “centenas de horas de vídeo a cada minuto”, e garante que usa “uma combinação de pessoas e aprendizado de máquina para detectar conteúdo problemático” – mas que a comunidade “também tem papel importante em sinalizar conteúdo inapropriado”;

reconhece que recebe “centenas de horas de vídeo a cada minuto”, e garante que usa “uma combinação de pessoas e aprendizado de máquina para detectar conteúdo problemático” – mas que a comunidade “também tem papel importante em sinalizar conteúdo inapropriado”; Instagram: frisa que menores de 13 anos só podem estar na rede sob supervisão dos pais, e orienta os responsáveis sobre isso. A empresa frisa, porém, que não pode excluir a conta de um adolescente se os pais tiverem preocupações sobre o uso que ele faz da rede – somente o próprio usuário pode fazê-lo;

frisa que menores de 13 anos só podem estar na rede sob supervisão dos pais, e orienta os responsáveis sobre isso. A empresa frisa, porém, que não pode excluir a conta de um adolescente se os pais tiverem preocupações sobre o uso que ele faz da rede – somente o próprio usuário pode fazê-lo; Kwai: rede similiar ao TikTok, o app chinês Kwai recompensa financeiramente os usuários quanto mais tempo passam assistindo a vídeos, e garante estar “profundamente comprometido com a proteção de menores, não permitindo conteúdo que retrate ou promova qualquer tipo de abuso ou exploração de menores na plataforma”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil