Tenda lilás: Fortal 2024 tem espaço para denúncias e acolhimento a mulheres vítimas de importunação

Durante todo o Fortal 2024, as foliãs terão um espaço onde podem buscar informações ou fazer denúncias de violência. Chamado Tenda Lilás, o equipamento opera das 19h às 4h até o próximo domingo (21) para acolhimento de mulheres e encaminhamento de ocorrências de importunação. Esse é o segundo ano em que a iniciativa está presente no carnaval fora de época.

Nela, será possível encontrar atendimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além do apoio psicossocial e da Delegacia da Mulher da Assembleia Legislativa. Também haverá suporte da Polícia Civil e da Polícia Militar, além da distribuição de materiais informativos.

Com o tema “Importunação sexual é crime e não tem lugar na folia”, a ação tem o objetivo de fortalecer a rede de apoio para as mulheres e conscientizar a todos sobre o crime e suas penalidades. O projeto tem marcado presença em outros grandes eventos, como o Carnaval de Aracati e de São Benedito, os Festejos de Santo Antônio, em Barbalha, e a ExpoCrato.

“A Tenda Lilás completa um ano e está, mais uma vez, presente no Fortal para acolher e proteger mulheres que passem por situação de importunação. Com o esforço do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Mulheres, e as parcerias institucionais, os resultados começam a chegar: o estado do Ceará foi o único estado do Brasil a reduzir os crimes de importunação, segundo os dados de 2024 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública”, afirma a vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero.

Já o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destacou a importância do equipamento no evento. “Este espaço oferece proteção e suporte para as mulheres presentes. O Governo do Estado está empenhado em combater a violência contra a mulher. Agradecemos a todas as instituições envolvidas nesse esforço. Mulheres, se tiverem alguma denúncia ou perceberem que estão sendo vítimas de violência, contem com a Tenda Lilás e as instituições presentes para receberem todo o apoio necessário”, disse.

SERVIÇO

Tenda Lilás no Fortal 2024

Quando: Até domingo, 21 de julho, das 19h às 4h

Onde: Cidade Fortal (Av. Arterial, 536–980, bairro Manuel Dias Branco)