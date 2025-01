Sisu 2025: veja notas de corte parciais das licenciaturas para universidades federais do Ceará neste sábado (18)

Estudantes interessados em ingressar nas universidades brasileiras pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até terça-feira (21) para se inscrever. E em 2025 um dos diferenciais é o Pé-de-Meia Licenciaturas, um incentivo financeiro do Ministério da Educação (MEC), destinado a quem opta por cursos de licenciatura.

Neste sábado (18), o Diário do Nordeste divulga a primeira rodada de notas de corte da ampla concorrência para os cursos de licenciaturas nas universidades do Ceará. As notas de corte são parciais e foram atualizadas à 0h deste sábado.

Durante o período de inscrição, o MEC atualiza diariamente as notas de corte de cada curso, que correspondem à pontuação mínima necessária para garantir uma vaga, com base na demanda e no número de inscritos.

As notas ainda podem variar, já que os candidatos têm até o fim do prazo para alterar suas escolhas. O resultado final será divulgado no dia 26 de janeiro, quando também será possível manifestar interesse na lista de espera.

Critérios para o Pé-de-Meia Licenciaturas

Nota do Enem igual ou superior a 650 pontos;

Ingresso em licenciatura via Sisu, Prouni ou Fies Social;

Para manutenção da bolsa e acesso à poupança

Cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período

A cada semestre, obter resultados acadêmicos satisfatórios nos créditos matriculados, conforme regulamento;

Após a conclusão da licenciatura, ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos

Confira abaixo as notas de corte da ampla concorrência nas licenciaturas nas universidades federais do Ceará:

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Ciências Biológicas (Fortaleza): 703,40

Letras Português e Inglês (Fortaleza): 686,18

Matemática (Fortaleza): 679,24

História (Fortaleza): 673,24

Física (Fortaleza): 671,94

Química (Fortaleza): 667,74

Letras-Inglês (Fortaleza): 666,76

Filosofia (Fortaleza): 663,02

Letras-Língua Portuguesa (Fortaleza): 661,06

Pedagogia (Fortaleza-Integral): 659,08

Geografia (Fortaleza): 646,42

Ciências Sociais (Fortaleza): 643,22

Pedagogia (Fortaleza-Noturno): 637,60

Música (Fortaleza): 635,58

Dança (Fortaleza): 632,42

Letras Português e Francês (Fortaleza): 625,86

Teatro (Fortaleza): 616,86

Letras Português e Italiano (Fortaleza): 614,20

Letras-Espanhol (Fortaleza): 611,86

Música (Sobral): 610,00

Letras Português e Alemão (Fortaleza): 558,04

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Biologia (Brejo Santo) : 636,89

Filosofia (Juazeiro do Norte): 672,57

Física (Brejo Santo)*:

Ciências Naturais (Brejo Santo): 545,96

Letras-Libras (Juazeiro do Norte): 623,38

Matemática (Brejo Santo): 629,39

Música (Juazeiro do Norte): 596,01

Pedagogia (Brejo Santo): 623,70

Química (Brejo Santo)*:

*Não há nota de corte nesta modalidade até o momento porque a quantidade de candidatos inscritos é inferior à quantidade de vagas.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Artes visuais (Fortaleza): 664,49

Ciências Biológicas (Acopiara): 552,46

Ciências Biológicas (Paracuru-integral)*:

Ciências Biológicas (Paracuru-noturno)*:

Ciências Biológicas (Acaraú-vespertino):585,34

Ciências Biológicas (Acaraú-noturno): 631,38

Ciências Biológicas (Jaguaribe-vespertino)*:

Ciências Biológicas (Jaguaribe-noturno)*:

Educação Física (Limoeiro do Norte):579,07

Educação Física (Canindé-matutino): 617,78

Educação Física (Canindé-vespertino): 560,24

Física (Fortaleza)*:

Física (Tianguá): 599,72

Física (Crateús)*: 575,23

Física (Sobral-vespertino): 575,23

Física (Sobral-noturno): 625,89

Física (Cedro-vespertino)*:

Física (Cedro-noturno):

Física (Maranguape)*:

Física (Itapipoca): 640,95

Física (Horizonte-matutino)*:

Física (Horizonte-vespertino)*:

Física (Acaraú-vespertino)*:

Física (Acaraú-noturno)*:

Geografia (Quixadá-noturno): 582,68

Geografia (Iguatu-matutino): 574,21

Geografia (Iguatu-vespertino): 565,25

Geografia (Crateús-vespertino): 604,31

Letras (Crateús): 632,12

Letras-Libras (Acopiara): 551,66

Letras Português e Espanhol (Crato): 610,24

Letras Português e Inglês (Umirim-matutino): 599,57

Letras Português e Inglês (Umirim-vespertino)*:

Matemática (Caucaia): 540,12

Matemática (Maranguape)*:

Matemática (Sobral): 678,05

Matemática (Maracanaú): 615,99

Matemática (Fortaleza): 602,91

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-CE)

Ciências Biológicas (Redenção): 676,61

Física (Redenção)*:

Letras-Língua Inglesa (Redenção): 630,01

Letras-Língua Portuguesa (Redenção): 673,94

Matemática (Redenção): 559,59

Pedagogia (Redenção): 755,73

Química (Redenção)*:

