Romeiros relatam graças alcançadas por intermédio de Padre Cícero: "renasci a partir deste milagre"

Quando Maria das Graças ganhou este nome, há 27 anos, sua mãe, Fátima Custódio Sobrinho, tinha uma forte razão para escolhê-lo. Diante de uma gravidez de risco, Fátima relembra ter se apegado ao Padim Ciço, como carinhosamente ela - e tantos outros romeiros - se referem ao Padre Cícero Romão Batista, para que a filha sobrevivesse.

"Eu tive dois abortos espontâneos. Muitos diziam que eu não conseguia segurar nenhuma criança. Na terceira [gravidez], eu subi ao Horto e prometi ao Padim que homenagearia minha filha caso ela nascesse com saúde e viria todos os anos com ela para agradecer", rememora.

Maria nasceu, saudável, e ganhou o sobrenome que representa sua história: Graça. "Renasci a partir deste milagre do Padre Cícero. O nascimento da minha filha foi uma graça", emociona-se.

O pernambucano Luiz Antônio Bezerra, 52, também carrega em sua vida relatos de graças e milagres alcançados. Ela orgulha-se em dizer que sua vida é dividida em "antes do Padim e depois do Padim".

Quando tinha 30 anos, envolto de dívidas e com pensamentos suicidas, Luiz viajou 460 km de Caruru até Juazeiro do Norte para pedir a intercessão de Padre Cícero, de quem nutria profundo respeito, mas não se considerava devoto.

Legenda: Luiz Antônio criou uma espécie de santuário em sua casa com peças e artigos religiosos que ele adquire todos os meses em Juazeiro do Norte Foto: Arquivo Pessoal

"Subi no Horto rezando um terço. De lá, fui no Santo Sepulcro e pedi que o Padim me salvasse. Senti naquele momento uma sensação diferente. Foi como se a vontade de morrer tivesse saído de dentro de mim. Voltei para cá entusiasmado, alegre. Em três meses as portas se abriram, paguei minhas dívidas e comprei minha primeira moto", conta.

Após aquele episódio, Luiz passou a visitar Juazeiro do Norte todos os dias 20 de cada mês, data em que é celebrado missa em homenagem ao fundador do Município. Desde então, são duas décadas nesta mesma rotina. "Era romeiro, hoje sou devoto. Todo mês percorro mil quilômetros para ir [a Juazeiro] e voltar. O faço com alegria e agradecimento", detalha.

Mas, quantas Marias, Josés, Antônios e Franciscas compõem a história do Padre Cícero, cujo legado se traduz em graças alcançadas? "Incontáveis", diz Padre Cícero José, pároco e reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. O religioso explica que os romeiros enxergam na figura do Padim Ciço "um intercessor, que apresenta a Deus os pedidos e anseios dos romeiros".

Legenda: Todo dia 20 de cada mês, Antônio visita Juazeiro do Norte com parte de sua família Foto: Arquivo Pessoal

"Os romeiros veem nele [Padre Cícero] a possibilidade de apresentar a Deus seus anseios. E isso nasce a partir da sua trajetória de vida. Padre Cícero viveu a experiência de Deus, foi a Juazeiro com a missão de tomar conta do povo e os devotos reconhecem essa virtude, tanto que depositam nele seus pedidos, de modo que ele possa interceder junto a Deus", se posiciona o reitor da Basílica.

"Se agarrar em Padre Cícero" em um momento de dor foi o que fez Luiz Antônio, anos após receber sua primeira graça. "Há três anos, já bem depois de ter tido uma graça alcançada, eu presenciei um milagre. Meu sobrinho levou uma forte descarga elétrica e não morreu por pura intercessão do meu Padim", conta.

"Quando ele levou o choque e ficou grudado na rede de alta tensão, eu me ajoelhei e clamei por Padre Cícero. Saia fumaça do corpo do meu sobrinho, muitos diziam que ele estava morto. Mas, depois que eu falei novamente o nome do Padim, ele tornou. Foi um milagre. Tanto que quando levamos para o hospital o médico também reconheceu e disse que era muito difícil alguém sobreviver a um choque como aquele", descreve o pernambucano Luiz Antônio.

Milagre no hospital

Quando Silvana Xavier Carvalho se acidentou, em fevereiro de 2010, o diagnóstico dos médicos assustou: ela teria que amputar uma das pernas. A hoje universitária seguia para Juazeiro do Norte, de carro, quando o veículo capotou. Ela foi arremessada para fora e sua perna esquerda ficou presa ao escapamento do automóvel.

Silvana, com então 23 anos, teve queimadura de 3º grau na perna. Em um primeiro momento, ficou em casa, tratamento dos ferimentos. Após três dias, relembra, sua pele começou a escurecer e ela foi levada as pressas para uma unidade hospitalar. "Assim que cheguei os médicos disseram que minha perna teria que ser amputada", conta.

Legenda: Silvana Xavier, hoje com 35 anos, diz ter recebido uma graça divina quando sofreu acidente de carro há 12 anos Foto: Arquivo Pessoal

Diante do impacto da notícia, ela e sua mãe se apegaram ao divino. "Fizemos uma oração e, pouco tempo depois, quando retornamos à sala para dar início aos procedimentos, o médico me reexaminou e disse que não precisaria mais amputar. Até ele ficou assustado, sem entender", detalha Silvana. Ela, porém, sabia muito bem o que teria acontecido: suas preces haviam sido atendidas.

Ainda que não tenha amputada a perna, a universitária saiu do hospital com prognóstico de que ficaram cerca de 7 meses sem andar. "Mais uma previsão superada. Em três meses eu já estava andando e hoje não tenho nenhuma sequela", completa. A partir de então, todos os anos Silvana e sua mãe frequentam a romaria.

Romaria de Finados

Dezenas de milhares de romeiros, muitos deles que tiveram graças alcançadas, se reunirão na Romaria de Finados que começa nesta semana. No entanto, neste ano, o festejo terá sua programação alterada devido ao segundo turno das eleições. A data oficial, entre os dias 29 de outubro a 2 de novembro, sofrerá mudança "para que os devotos possam exercer seu papel de cidadão e participem das eleições presidenciais", detalhou Padre Cícero José.

Legenda: Na última edição antes da pandemia, Romaria de Finados reuniu cerca de 300 mil pessoas Foto: Arquivo/Antonio Rodrigues

Nos dias 29 e 30 de outubro, as missas terminarão mais cedo e não haverá o funcionamento da Vila Tabuleiro, nem atrações musicais no palco do Show do Chapéu. A partir do dia 31 de outubro, a programação volta ao formato tradicional das edições anteriores à pandemia, com missas e demais momentos oracionais, além do Encontro com os Romeiros e quermesses.

"Historicamente, quando a Romaria coincide com as eleições, pedimos para os romeiros só virem a Juazeiro do Norte após o domingo (dia 31). E assim tem sido sempre. Neste ano esperamos que o mesmo aconteça", acrescenta o pároco.

Antes da chegada da Covid-19, em 2019, o evento religioso chegou a reunir cerca de 300 mil pessoas, segundo a Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte (Setur). Nesta edição, porém, Padre Cícero José optou por não fazer qualquer estimativa.

"Devido as eleições, estimaos que este número terá uma redução, o que é natural", justificou.

Programação completa:

29 de outubro (Sábado)

Basílica Santuário

5h - Ofício de Nossa Senhora

6h - Santa Missa

9h - Santa Missa

12h - Ofício das Almas

15h - Terço da Misericórdia

16h - Santa Missa

18h - Missa de abertura

Capela do Socorro

6h - Ofício de Nossa Senhora

Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

30 de outubro (Domingo)

Basílica Santuário

5h - Santa Missa

9h - Santa Missa

12h - Ofício das Almas

15h - Terço da Misericórdia

16h - Santa Missa

Capela do Socorro

6h - Ofício de Nossa Senhora

Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

31 de outubro (Segunda-feira)

Basílica Santuário

5h - Ofício de Nossa Senhora

6h - Santa Missa

9h - Santa Missa

12h - Ofício das Almas

14h - Terço da Misericórdia

15h - Encontro com os Romeiros

16h - Santa Missa

19h - Santa Missa

20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

6h - Ofício de Nossa Senhora

Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

1º de novembro (Terça-feira)

Basílica Santuário

5h - Ofício de Nossa Senhora

6h - Santa Missa

9h - Santa Missa

12h - Ofício das Almas

14h - Terço da Misericórdia

15h - Encontro com os Romeiros

16h - Santa Missa

19h - Santa Missa

20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

6h - Ofício de Nossa Senhora

Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

2 de novembro (Quarta-feira)

Basílica Santuário

5h - Caminhada da Basílica Santuário até a Capela do Socorro

6h - Santa Missa

9h - Santa Missa

12h - Despedida dos Romeiros e Bênção dos Chapéus

19h - Santa Missa

Capela do Socorro

6h - Santa Missa, Bênção das Velas e do túmulo do Padre Cícero Romão

Missas: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h.

*Em todas as missas deste dia haverá Bênção das Velas.

