Prefeitura de Fortaleza seleciona 500 alunos do Ensino Fundamental para bolsas de R$ 200

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção de 500 alunos da rede pública de educação para o programa Bolsa Nota 10. O projeto selecionará monitores matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e na última etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os alunos interessados deverão realizar inscrição na própria unidade escolar até o dia 25 de outubro. Serão observados critério como frequência escolar e notas obtidas nas avaliações diagnósticas internas. Cada aluno escolhido para o projeto receberá uma bolsa de R$ 200.

O resultado, que será avaliado por uma comissão com representantes da comunidade escolar (professores, funcionários e pais), deverá ser divulgado no próximo dia 28 de outubro.

Detalhes do programa

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o Bolsa Nota 10 tem o objetivo de "potencializar o conhecimento dos alunos, por meio da monitoria de atividades desenvolvidas, voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas e de projetos das unidades escolares".

A iniciativa visa também fortalecer o aprendizado dos alunos da rede pública e conceder bolsas de monitoria aos alunos do Ensino Fundamental.

As atividades do Programa Bolsa Nota 10 ocorrem durante o turno em que o aluno está regularmente matriculado e/ou no contraturno das aulas escolares.