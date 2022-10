Academia Enem tem aulões presenciais em Fortaleza neste fim de semana

Mais uma rodada de aulões presenciais da Academia Enem ocorre neste sábado (22) e domingo (23), em Fortaleza. Os encontros ocorrem a partir das 13h no Ginásio Paulo Saraste.

Neste fim de semana, os estudantes inscritos terão aulas de redação, física, filosofia, geografia, matemática e biologia.

Reforço de ônibus

Os alunos, que já possuem cartões de passagem para os aulões presenciais, poderão contar com frota de ônibus extra para o deslocamento.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará a frota com seis veículos tanto no sábado quanto no domingo, com coletivos saindo dos terminais Siqueira, Parangaba e Messejana.

Academia Enem

O 'Academia Enem' é um programa da Prefeitura de Fortaleza, realizado por meio da Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com a Descomplica, plataforma online de educação. Neste ano, o programa começou em maio.

Por meio de celulares, notebooks ou computadores, os participantes têm aulas virtuais e podem enviar redações e recebê-las corrigidas.

Desde 2013, o programa já beneficiou mais de 70 mil jovens, segundo a Prefeitura.