Fortaleza e nove municípios têm atendimento da CNH popular a partir deste sábado (22)

A partir deste sábado (22), Fortaleza mais nove municípios terão atendimento para os inscritos no programa CNH Popular. Tabuleiro do Norte, Quixeré, Cascavel, Beberibe, Icapuí, Caririaçu, Nova Olinda, Assaré e Farias Brito estão inclusos na nova rodada.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), a expectativa é que seis mil pessoas sejam atendidas nesses municípios até o dia 13 de novembro.

Como consultar o local de atendimento?

O local de atendimento deve ser consultado no site do Detran-CE. É importante, ainda, que candidatos chequem o status de suas inscrições no site do órgão, pois só serão atendidas pessoas que tiveram o cadastro aprovado.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (ORIGINAIS E CÓPIAS)

Identidade (RG)

CPF

Comprovante de endereço ou declaração de residência

Declaração do CRAS (para Beneficiário do Programa Auxílio Brasil)

Laudo Médico com Código CID (para deficiente físico)

Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Prisional)

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE