Inscrições para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros terminam nesta sexta-feira (21)

Terminam nesta sexta-feira (21) as incrições para a seleção do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB). Os candidatos têm até 23h59 para confirmar a solicitação de inscrição.

O processo seletivo oferta 80 vagas para alunos que ingressarão no ano letivo de 2023.

As vagas serão destinadas às turmas do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio. As inscrições acontecem pela internet, através do site oficial da instituição.

A divulgação do resultado parcial das solicitações de inscrição serão publicadas no site do Colégio até 31 de outubro.

Mais de 2 mil inscritos

O processo seletivo já conta com 2.015 inscritos, segundo balanço parcial do CMCB com dados coletados às 15h10 desta sexta. Do total, 837 candidatos estão inscritos para o 6º ano do Ensino Fundamental, 763 para o 1º ano do Ensino Fundamental, e 415 para a 1ª série do Ensino Médio.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, das vagas ofertadas, 50% são destinadas, por ano escolar, ao preenchimento por candidato aprovado considerado dependente de militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE), militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e servidores da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).