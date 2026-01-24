Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que o cálculo do reajuste do piso dos professores mudou; entenda novos critérios

A nova regra para se tornar definitiva precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Ceará
Legenda: No Brasil, desde 2008, o piso salarial dos professores foi instituído pela Lei 11.738
Foto: Davi Rocha/SVM

Em 2026, o piso salarial dos professores no Brasil passa a ser de R$ 5.184,18, um aumento de 5,4% em relação a 2025, quando o valor era de R$ 4.867,77. Após anos de discussão entre o Governo Federal e entidades da área da educação, o reajuste deste ano traz um diferencial: os critérios usados para o cálculo foram alterados e devem seguir em vigor nos próximos anos.

A mudança ocorre após discussões que se estendem desde 2023 e busca garantir uma atualização anual do piso acima da inflação. Na quarta-feira (21), o Governo Federal oficializou o índice de reajuste que será aplicado em 2026. A atualização foi definida por meio da Medida Provisória (MP) 1334/2026 assinada pelo presidente Lula (PT). A norma foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira (22). 

O uso da MP se deu justamente porque houve alteração no modelo de cálculo. Com isso, as regras previstas na Lei 11.738/2008, a chamada Lei do Piso, foram modificadas. Segundo o Governo Federal, a fórmula que estava desatualizada e foi incrementada para assegurar um reajuste acima da inflação.

Veja também

teaser image
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

teaser image
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

teaser image
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

Desde a aprovação da Lei do Piso, em 2008, o tema é alvo de embates entre gestores e entidades representativas, sobretudo em razão das dificuldades alegadas por prefeituras e governos estaduais para cumprir a regra e também devido às divergências sobre os percentuais aplicados. 

Se por um lado, a medida foi bem avaliada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), por outro tem sido alvo de críticas da Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade representativa dos prefeitos. 

Nas queixas, a CNM destaca que o reajuste de 5,4% tem um "impacto estimado em até R$ 8 bilhões aos cofres municipais". Em nota pública, a CNM, defendeu que "aumentos reais nos vencimentos devem ser negociados entre o governo de cada Município e o respectivo quadro do magistério, pois dependem das condições fiscais e orçamentárias dos entes locais e dos limites de despesas com pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal".

A MP está valendo, mas para nova regra se tornar definitiva ela depende ainda de aprovação do Congresso Nacional, em 120 dias. O Diário do Nordeste reuniu perguntas e respostas para explicar a mudança ocorrida agora no cálculo do reajuste do piso dos professores.

O piso salarial dos professores é definido por lei?

No Brasil, desde 2008, o piso salarial dos professores foi instituído pela Lei 11.738 que regulamenta uma determinação já prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O piso é o valor mínimo que estados e municípios devem pagar aos professores da educação básica em início de carreira, para uma jornada de até 40 horas semanais. Logo, em 2026, nenhum professores que atendam essas características podem receber menos que R$ 5.184,18. 

Como o piso era calculado e como passa a ser agora?

A lei de 2008 estabelecia que o reajuste anual dos professores deveria ser calculado com base no crescimento do  Valor Aluno Ano do Fundeb (VAAF), que é um valor mínimo nacional por aluno pago pelo Fundeb - maior fundo de financiamento da educação - , considerando os gastos com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.
 
Para chegar ao percentual de reajuste a ser aplicado anualmente a partir de janeiro, era analisada a variação desse valor nos dois anos anteriores ao reajuste. Foi assim, por exemplo, que se definiu o aumento de 3,6% aplicado em 2025, resultado direto do crescimento do valor aluno/ano do Fundeb entre 2023 e 2024. Na prática, se o gasto mínimo por aluno tivesse aumentado 15% nesse período, esse mesmo índice seria aplicado ao piso do magistério.

Com a nova regra, o cálculo do reajuste passa a considerar mais de um indicador. São eles: 

  • A inflação do ano anterior, medida pelo chamada de Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);
  • 50% da média do crescimento real do VAAF-Fundeb registrada nos cinco anos anteriores, já corrigida pelo próprio INPC. 

Além disso, conforme explica a CNTE), a MP cria limites para esse reajuste: 

  • Não poderá ser inferior ao INPC do ano anterior, ou seja, ser menor do que a inflação, de modo que, na prática, assegura ganho real aos professores
  • Nem poderá ultrapassar o crescimento das receitas do Fundeb. 

Por que os critérios do cálculo do piso foram alterados?

A regra anterior, que consta na Lei do Piso, tinha como base a variação do VAAF e resultava em índices de reajuste com grande oscilação ao longo dos anos, em alguns casos abaixo da inflação e, em outros, muito acima. 

Por exemplo, em 2021, em meio à pandemia de Covid, seguindo as regras anteriores, o reajuste foi de 0% (quando a inflação foi de 10,16%). Já em  2022 chegou a ser de 33,24% e 2023 de 14,95%, enquanto a inflação foi, respectivamente, 5,93% e 3,71%. 

Como essa proposta foi definida?

No cenário recente, a proposta de mudança no cálculo do reajuste dos professores vem acontecendo no Fórum de Acompanhamento do Piso do Magistério, que é uma instância de discussão prevista no Plano Nacional de Educação (PNE). 

Participam desse grupo representantes do MEC, da CNTE, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), dentre outros. 

O Fórum ficou inativo durante os governos Temer e Bolsonaro, e retomou as atividades em 2023 no governo Lula. Desse período em diante, as entidades que representam os trabalhadores da educação e os gestores  municipais e estaduais que devem pagar o piso, têm discutido propostas e, nesta semana, foi consolidada a atual com a MP assinada pelo presidente. 

No reajuste anual, é considerado o percentual ou o valor em si?

No histórico de vigor da Lei do Piso, um dos principais pontos de debate é os gestores que deixam de aplicar o percentual definido, mas garantem o valor final. Conforme o entendimento de entidades como a Undime, o que deve ser observado é o valor monetário do piso, e não necessariamente o percentual, já que é isso que a lei estabelece.

Legenda: Desde a aprovação da Lei do Piso, em 2008, o tema é alvo de embates entre gestores e entidades representativas.
Foto: Davi Rocha/SVM

Em 2025, por exemplo, os gestores deveriam garantir o valor de R$ 4.867,77, mesmo sem aplicar integralmente os 3,6%, pois os salários pagos variam entre municípios. Em alguns casos, um reajuste menor já é suficiente para alcançar o valor do piso; em outros, o percentual integral é necessário.

Entidades dos gestores defendem que há uma interpretação equivocada de que o percentual deve ser aplicado de forma automática e linear, já que a lei estabelece um valor mínimo abaixo do qual nenhum professor pode receber. Por outro lado, quando prefeitos e governadores seguem rigorosamente o índice, isso é considerado por entidades sindicais um indicativo de valorização da categoria. 

Prefeituras e governos que já pagam o piso ou valor superior são obrigados a reajustar em janeiro?

Para a CNTE, o que deve ser considerado obrigatório é o cumprimento do valor mínimo de referência nos vencimentos iniciais da carreira do magistério. Logo, estados e municípios podem pagar salários acima do piso, mas não podem remunerar abaixo do valor nacionalmente estabelecido para profissionais do magistério com formação de nível médio.

Nesse sentido, se o professor já recebe valor igual ou superior ao piso vigente no ano, o gestor, em tese, não é obrigado a conceder reajuste. Mas, essa decisão também envolve políticas de valorização do magistério.

O MEC tem responsabilidade no pagamento do piso?

Anualmente, o Ministério da Educação (MEC) anuncia o valor do piso com base nos critérios definidos pela Lei do Piso. Esse anúncio é um ato administrativo determinado pela legislação, e não uma escolha do presidente, por exemplo. Ela deve acontecer independentemente da gestão, bem como o índice concedido não é uma decisão política, mas sim um cumprimento de uma ação baseada em critérios técnicos previamente estabelecidos.  

A lei também prevê a possibilidade de complementação de recursos pela União aos entes federativos que comprovem não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do piso.

Os demais trabalhadores da educação se enquadram na Lei do Piso do magistério?

Uma discussão que ganhou ênfase no último ano, é o estabelecimento do Piso Salarial Nacional para funcionárias técnicas, administrativas e operacionais das redes públicas de ensino, o que inclui, por exemplo, merendeiras, auxiliares, secretários das escolas. Eles não estão enquadrados na Lei do Piso do Magistério. 

Em dezembro de 2025, o Projeto de Lei 2531/2021, que trata sobre o assunto, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e a proposta foi encaminhada ao Senado onde está em tramitação atualmente. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Incêndio de grandes proporções à noite, com chamas intensas e fumaça preta densa subindo atrás de árvores e postes, iluminando o céu de vermelho; rua em primeiro plano com carros estacionados e fiação elétrica visível.
Ceará

Galpão de fábrica de colchões fica destruído após incêndio em Maracanaú (CE)

A ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado (24).

Redação
Há 2 horas
Ceará

Por que o cálculo do reajuste do piso dos professores mudou; entenda novos critérios

A nova regra para se tornar definitiva precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Thatiany Nascimento
Há 2 horas
Foto de mão de pessoa utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Ceará

Lista de espera do Sisu 2026: veja tudo o que você precisa saber

O período para manifestar interesse na etapa é de 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

Milenna Murta*
24 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelos cacheados e óculos sorri com braços abertos vestindo um jaleco branco. Ao fundo, sala de estar com sofá, plantas e estante de livros.
Ceará

Cearense de 47 anos é aprovada em Medicina na Uece: ‘vitória que não é só minha’

Mãe de dois filhos, professora e mestre em Matemática, Ivy Girão conquistou uma vaga no curso do campus localizado no Sertão dos Crateús.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Ceará

Funceme 'erra'? Saiba como funciona a previsão de chuvas no Ceará

Críticas e reclamações sobre os dados da Fundação geram debates sobre a confiabilidade das informações.

Nicolas Paulino
23 de Janeiro de 2026
Professor escrevendo no quadro negro.
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
23 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
23 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026