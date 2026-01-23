Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:53)
Ceará
Professor escrevendo no quadro negro.
Legenda: O percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação.
Foto: Melinda Nagy/Shutterstock.

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou, nesta sexta-feira (23), o reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da rede pública estadual, em conformidade com a Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Lula, na última quarta-feira (21).

Com base nos novos critérios previstos na MP, o valor definido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2026 sai de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, para a jornada de 40 horas semanais.

"Em fevereiro, no retorno do trabalho da Assembleia Legislativa, enviaremos a mensagem 5,4% de reajuste à categoria, respeitando a data base, porque queremos valorizar, reconhecer e garantir o piso do magistério no Ceará", disse o governador nas redes sociais.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2025, que foi de 3,9%.

Na última quarta-feira (21), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, já tinha divulgado que vai aplicar o reajuste para os professores do Município.

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

teaser image
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

Medida Provisória

A Medida Provisória assinada por Lula trata da atualização do cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica

O texto define que o piso será atualizado a partir da soma do INPC do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), realizada nos cinco anos anteriores ao ano da atualização.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Professor escrevendo no quadro negro.
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Redação
Há 1 hora
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
Há 2 horas
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
Há 2 horas
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
23 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
21 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Janeiro de 2026
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Nicolas Paulino e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026