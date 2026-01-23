Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou, nesta sexta-feira (23), o reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da rede pública estadual, em conformidade com a Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Lula, na última quarta-feira (21).

Com base nos novos critérios previstos na MP, o valor definido pelo Ministério da Educação (MEC) para 2026 sai de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, para a jornada de 40 horas semanais.

"Em fevereiro, no retorno do trabalho da Assembleia Legislativa, enviaremos a mensagem 5,4% de reajuste à categoria, respeitando a data base, porque queremos valorizar, reconhecer e garantir o piso do magistério no Ceará", disse o governador nas redes sociais.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2025, que foi de 3,9%.

Na última quarta-feira (21), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, já tinha divulgado que vai aplicar o reajuste para os professores do Município.

Medida Provisória

A Medida Provisória assinada por Lula trata da atualização do cálculo do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

O texto define que o piso será atualizado a partir da soma do INPC do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), realizada nos cinco anos anteriores ao ano da atualização.